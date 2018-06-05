В Тюмени наладят производство ИИ-решений для «умных» городов

Cognitive Technologies, один из ведущих разработчиков искусственного интеллекта и ПО в России, объявил о подписании соглашения с Правительством Тюменской области. Стороны намериваются объединить усилия по реализации инвестиционных проектов, в том числе в научной, научно-технической и инновационной сферах в Тюменской области.

Предполагается, что одним из основных направлений реализации соглашения станет создание на базе представительства Cognitive Technologies в Тюменской области экспортного производства решений для умных городов, основанных на технологиях искусственного интеллекта (ИИ) – так называемых «Нейронных городов».

По словам Генерального директора Cognitive Technologies Андрея Черногорова, проект находится в мировом тренде, полностью отвечает требованиям Президента РФ Владимира Путина о необходимости развития умных городов и имеет отличные рыночные предпосылки.

«Сегодня в условиях динамичного роста городов, а также повышающейся мобильности населения, города начинают конкурировать за лучших жителей. Ключевым фактором становится качество жизни, качество городской инфраструктуры. И настоящие прорывные решения возникают в сфере превентивной реакции на угрозы и жалобы, что становится возможным с развитием искусственного интеллекта и технологий обработки больших данных. Города, широко использующие в своем развитии технологии искусственного интеллекта, переходят в новый класс, так называемых «нейронных городов», – отметил Черногоров.

Участники соглашения отмечают, что реализация совместных проектов будет способствовать привлечению в Тюменскую область инвестиций; созданию и развитию экспортно-ориентированных, импортозамещающих и инновационных производств, основанных на новых и высоких технологиях; развитию предпринимательства. Правительство области выразило готовность выступить пилотной площадкой и заказчиком подобных инновационных решений, имеющих международную перспективу.

Внедрение технологий «Нейронный город» предусматривает создание системы автоматизированного мониторинга городской среды Cognitive City, основанной на технологиях компьютерного зрения и глубокого машинного обучения. Система позволит с помощью технологий компьютерного зрения собирать полную, объективную и достоверную информацию о транспортно-эксплуатационном состоянии автодорог и придорожной инфраструктуры (повреждениях дорожного полотна, дорожных знаков, ограждений, мачт освещения, разметки и т.д.). Система позволит автоматически определять степень соответствия степени повреждений отраслевым нормам, проводить анализ информации, генерировать поручения на исправления нарушений и предоставлять соответствующую отчетность.

Данные собранные с робокарт также будут высоко востребованы ИТ-разработчиками для автомобильной отрасли, а также правоохранительными органами.

Участники считают, реализация проекта нейронного города может сэкономить более 1-2% затрат на ремонт и позволит привлечь до 4 млрд. руб. в экономику региона в горизонте 5 лет».

В числе других задач, которые обсуждались в рамках реализации совместного соглашения - реализация проектов и внедрение решений по автоматизации закупочной деятельности с использованием новейших технологий искусственного интеллекта и блокчейна для предприятий нефтегазового сектора, мероприятия по развитию кадрового потенциала и совершенствования ИТ-инфраструктуры региона.