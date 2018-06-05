Softline примет участие в создании «Региона будущего» на Урале

Softline подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Тюменской области на открытии форума INNOWEEK 2018. Соглашение с правительством Ханты-Мансийского автономного округа компания подписала 5 июня в рамках X Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске. Оба документа предполагают в том числе сотрудничество в рамках реализации программ «Безопасный город» и «Умный город».

«Я верю, что технологии сделают комфортнее и безопаснее российские регионы. Радует, что власти Тюменской области и Ханты-Мансийский автономный округ готовы привлекать ИТ-компании для создания комфортной городской среды, - отметил генеральный директор «СофтЛайн Трейд» Руслан Белоусов. - Тюмень всегда была одним из городов-лидеров по внедрению технологий в России. С правительством Югры мы также знакомы не первый год: совместно мы уже реализовали ряд проектов по автоматизации работы государственных организаций. Мы рады, что Softline оказалась среди компаний, которым выпала возможность участвовать в развитии Уральского региона. Компания готова предложить решения в сфере информационных технологий, которые способны сделать регион ещё более комфортным для жителей и бизнеса - в частности, проект автоматизированной системы управления дорожным движением, проекты в области энергосбережения и автоматизации работы государственных учреждений».

Часть решений, предлагаемых городским администрациям, разработана в рамках концепции компании Softline «Регион будущего», которая предполагает комплексный подход к информатизации муниципального образования и включает широкий спектр решений и услуг для ключевых сфер жизнедеятельности. Так, компания предлагает региональным властям энергосервисные контракты (установка энергосберегающего освещения и систем отопления) для муниципалитетов и социальных учреждений и проекты по развитию парковочного пространства.

Еще одно решение, разработанное Softline для крупных городов – автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), которая в перспективе способна разгрузить дорожную сеть в среднем на 15%. «С помощью АСУДД можно будет осуществлять сбор, обработку и передачу информации о работе и состоянии транспортной инфраструктуры, а также обмен информацией между ее пользователями и соответствующими управляющими структурами в режиме реального времени.

«В настоящий момент пилотный проект по внедрению АСУДД специалисты Softline осуществляют в Новосибирской области», - сказал директор департамента по работе с органами власти и образовательными учреждениями группы компаний Softline Евгений Шмидт.

Помимо компонентов «Региона будущего» специалисты Softline готовы предложить региональным властям услуги по аренде ЦОД, что позволит госорганам снизить расходы на ИТ-инфраструктуру и организацию автоматизированных мест госслужащих, созданных по единому стандарту.