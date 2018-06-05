Red Hat представила систему интеграции Fuse 7 и ее облачный PaaS-вариант

Red Hat объявила о выпуске Red Hat Fuse 7, новой версии своей распределенной облачной системы интеграции, а также впервые представила версию этой системы в виде интеграционной платформы как сервис (iPaaS) под названием Fuse Online. С выпуском Fuse 7 Red Hat расширяет инновационные возможности интеграции за счет встроенной поддержки Red Hat OpenShift Container Platform, ведущей Kubernetes-платформы корпоративного класса. Fuse предлагает заказчикам единое универсальное решение для создания, расширения и развертывания контейнеризованных служб интеграции в гибридных облачных средах.

Возможность интегрировать приложения собственной разработки и сторонние программные продукты в пределах гибридного облака сегодня позволяет бизнесу иметь значительные конкурентные преимущества. С запуском iPaaS-версии Fuse значительно расширяет потенциальных пользователей системы, позволяя легко подключать к интеграционным процессам экспертов по интеграции, разработчиков приложений и бизнес-пользователей без технической подготовки. При этом вся работа будет вестись в рамках общей для всех платформы и в соответствии с корпоративными требованиями и правилами.

Новая версия Fuse предлагает браузерный графический интерфейс с развитыми возможностями drag-and-drop, в котором интеграционные механизмы можно настраивать с минимумом ручного кодирования. В результате, бизнес-пользователи и разработчики могут гораздо быстрее интегрировать приложения и сервисы, используя более 200 готовых коннекторов и компонентов. Компоненты базируются на Apache Camel и предлагают более 50 новых коннекторов для работы с системами обработки больших данных, облачными сервисами и SaaS-приложениями, позволяя задействовать имеющиеся корпоративные системы, API, устройства IoT и облачные системы. Решение также позволяет предоставлять интеграционные сервисы внешним поставщикам и партнерам.

Используя преимущества Red Hat OpenShift Container Platform, новая версия Fuse предлагает больше производительности и управляемости в частных, общедоступных и гибридных облаках. Нативная поддержка OpenShift обеспечивает переносимость сервисов и интеграцию во всех средах исполнения, повышая эффективность взаимодействия различных категорий пользователей.

Отмеченная отраслевыми наградами система управления API-интерфейсами Red Hat 3scale API Management позволяет дополнить Fuse функциями безопасности, монетизации, квотирования и другими наработками сообщества. Кроме того, вместе Red Hat OpenShift Container Platform, Fuse и 3scale API Management образуют базис построения архитектуры гибкой интеграции Red Hat. Вышедшая в мае 2018 года версия 3scale API Management 2.2 получила новые инструменты настройки политик, механизмы расширения и совместного использования политик, а также улучшенную поддержку TLS, которые значительно повысили удобство использования этой системы для бизнес-пользователей.

Национальный департамент по миграции Аргентины, компания Lufthansa Technik и многие другие предприятия и организации по всему миру используют интеграционные решения Red Hat, такие как Fuse и 3scale API Management, для более быстрой, простой и надежной интеграции систем в своих гибридных облачных средах.

Red Hat Fuse 7 доступен для загрузки участниками сообщества Red Hat Developer. Заказчики Red Hat могут получить обновление до новой версии на портале Red Hat Customer Portal. Также открыта регистрация в сервисе Fuse Online.

Майк Пич (Mike Piech), вице-президент Red Hat и руководитель направления Middleware, отметил: «Red Hat Fuse изначально задумывался для того, чтобы упростить интеграцию корпоративных систем и помочь организациям повысить свою конкурентоспособность. Выпуск Fuse 7 и запуск облачной платформы Fuse Online демонстрирует, что мы продолжаем совершенствовать и развивать эту платформу, чтобы соответствовать быстро меняющимися потребностями современного предприятия, расширяем спектр наших продуктов и услуг для гибридных облачных сред и делаем их более доступными как для ИТ-специалистов, так и пользователей без технической подготовки».