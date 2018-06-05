QSAN представила All-Flash массив XCubeFAS XF2026D

QSAN Technology представила свой первый All-Flash массив SAN XCubeFAS XF2026D. Первая модель новой серии AFA (All-Flash Arrays) от QSAN предназначена для средних и крупных компаний и подходит для виртуализации, анализа больших данных и обеспечения непрерывных сервисов, требовательных к показателям IOPS и низким задержкам.

«Теперь вы сможете сосредоточиться на развитии своего бизнеса, не думая о сложных конфигурациях и развертывании инфраструктуры», - сказал Алекс Шин, менеджер по продукту QSAN Technology, Inc. «Наша новая операционная система, XEVO, позволит развернуть систему и настроить нужную конфигурацию в считанные минуты».

Этот All-Flash SAN массив, на 26 дисков, представленный в корпусе 2U, построен на базе новой операционной системы XEVO от QSAN, которая имеет ряд очень полезных характеристик: технология мониторинга SSD для анализа состояния и жизненного цикла SSD, журнал производительности и аналитические отчеты эксплуатации массива, автоматическая удаленная репликация для дистанционного резервного копирования, возможность создания одновременно нескольких томов для ускорения развертывания системы, корзина для снапшотов для дополнительной защиты от случайного или преднамеренного удаления данных