МТС и Сколково объявили стратегическое партнерство в области развития «умного города»

МТС и технопарк Сколково сообщили о подписании в рамках Startup Village соглашения о сотрудничестве в сфере развития технологий «умного города». Первым шагом в реализации соглашения стал запуск на территории технопарка пилотной зоны интернета вещей (Internet of things, IoT) на базе сетей NB-IoT (Narrow Band IoT).

Тестовая зона с покрытием стандарта NB-IoT работает на всей территории технопарка и открыта для стартапов и компаний, разрабатывающих продукты и решения в области «умного города». Стандарт NB-IoT оптимально подходит для сбора, анализа и управления данными, дистанционного контроля за приборами. Основные преимущества — быстрое развертывание и масштабирование, энергоэффективность, высокая дальность связи, защищенный канал и возможность объединять в единую сеть до 50 тысяч устройств на одной базовой станции, в то время как стандартная станция способна объединить до тысячи устройств.

Тестирование на «живой сети» позволит значительно ускорить процесс внедрения инновационных продуктов в самых разных сферах: безопасность, ЖКХ, производство, ритейл, транспорт, медицина, экологический мониторинг, работа государственных учреждений, игровая индустрия.

«Технологическое и сервисное развитие сегодня достигается благодаря глубокой интеграции различных устройств и систем, взаимодействующих в режиме реальном времени. Создание в Сколково зоны NB-IoT от МТС открывает для наших резидентов широкие возможности в разработке, тестировании и коммерциализации продуктов и услуг цифрового города», — отметил первый заместитель генерального директора «ОДАС Сколково» Сергей Иванченко.

«Возможность тестировать и дорабатывать продукты – важнейшее условие для развития технологий и предпринимательства в направлении smart city. Мы стремимся давать такую возможность разработчикам инновационных решений как через наши тестовые зоны, так и в рамках акселератора стартапов и специализированной лаборатории, которая работает в Москве, — отметил директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров. — Открытие пилотной зоны NB-IoT в Сколково позволит нам расширить количество компетентных специалистов и компаний, вовлеченных в развитие цифровых решений, и сократит время вывода коммерческих продуктов интернета вещей на рынок».

В декабре 2017 года компания открыла в Москве Лабораторию Интернета вещей, в которой за это время успешно провели тесты несколько десятков разработчиков. В апреле 2018 года, МТС запустила в Санкт-Петербурге пилотную зону «интернета вещей» (IoT) на базе сетей NB-IoT. для реализации проекта «Умный город Санкт-Петербург».