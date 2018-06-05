Hanwha Techwin выпустила новый матричный IP-видеодекодер Wisenet SPD-1660RP. Он предназначен для управления видеостеной, состоящей из нескольких мониторов и применяемой в системе видеонаблюдения для просмотра изображения от множества сетевых камер.

К новому видеодекодеру подключаются до 16 мониторов с разрешением HDMI или VGA. На вход устройства поступает видеосигнал в формате IP, который преобразуется в аналоговый, передаваемый на мониторы. Разрешение отдельной камеры, изображение с которой поступает на видеодекодер, может достигать 12 мегапикселей. Таким образом, новинка поддерживает формат 4K.

В состав IP-видеодекодера можно включить от одной до восьми двухканальных плат декодирования SPD-260BP. Они располагаются в едином корпусе устройства. Каждая плата поддерживает два монитора формата HDMI или VGA.

Мониторы, подключаемые к IP-видеодекодеру, образуют видеостену. На нее можно выводить изображение от разных камер в любом сочетании — как используя отдельные мониторы в режиме мультиэкрана, так и, наоборот, отображая картинку от одной камеры сразу на несколько мониторов. Все это обеспечивает гибкость в построении операторского центра.

Полоса пропускания нового матричного IP-видеодекодера при выводе изображения на экран — 600 Мбит/с, одной платы SPD-260BP — 200 Мбит/с. Оба устройства могут декодировать видеосигнал, сжатый кодеком H.265, H.264 или MJPEG.

Для настройки IP-видеодекодера и управления им служит программное обеспечение SSM, которое в настоящее время используется в версии v2.0.1. Возможен удаленный доступ к устройству через интерактивную программу просмотра Web Viewer. Для подключения к сети устройство имеет интерфейс Ethernet 10/100/1000BASE-T.

Общее число камер, подключаемых к новому IP-видеокодеру, при частоте кадров 30 к/с — 128 при разрешении 1080p, 80 при разрешении 3 мегапикселя, 64 — 4 МП, 48 — 5 МП или 32 при использовании формата 4K.

Наличие у IP-видеокодера дополнительного входа HDMI позволяет подавать на него видеоизображение с компьютера сторонней системы, например, СКУД или системы охранной сигнализации. У устройства имеется также один аудиовыход, 16 тревожных входов и 8 тревожных выходов, а также по одному порту USB 2.0 и RS-485.

Рекомендованная розничная цена на SPD-1660RP составит $1433, а на плату SPD-260BP – $818.