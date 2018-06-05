Fujitsu представила новое поколение СХД Eternus CS800

Fujitsu объявила о выпуске нового поколения решений для резервного копирования на диск. Системы Fujitsu Eternus CS800 S7 предназначены для защиты данных с поддержкой функции дедупликации. Новая разработка сочетает в себе производительность корпоративного уровня и гибкую масштабируемость. Она предлагается по доступной цене, что делает ее оптимальным вариантом для компаний, которым необходимо надежное и экономически эффективное решение для защиты данных резервных сред малого и среднего масштаба.

Система хранения Fujitsu Eternus CS800 S7 предлагает функции резервного копирования на диск с поддержкой автоматизированной дедупликации и удаленной репликации для максимальной защиты данных. Благодаря использованию новейших аппаратных разработок Fujitsu и твердотельных накопителей, скорость работы новой системы увеличилась до 40% по сравнению с моделями предыдущего поколения. При этом одна система Eternus CS800 поддерживает возможность масштабирования полезной используемой емкости от 16 ТБ до 640 ТБ.

Для компаний, использующих решения для интеллектуального управления данными Veeam, Eternus CS800 предлагает Veeam Data Mover Service для реализации всех передовых функций Veeam. Одна из таких функций, Veeam Instant VM Recovery, позволяет восстановить виртуальную машину непосредственно из файла резервного копирования, максимально сокращая время незапланированного простоя. В целях консолидации гетерогенных сред Eternus CS800 предоставляет параллельную поддержку ведущего ПО для резервного копирования, в том числе Commvault и Veritas, включая поддержку NetBackup функциональных возможностей Veritas OST.

С помощью сервиса Veeam Data Mover Service задачи по обработке данных можно перенести на Eternus CS800 S7, что позволяет увеличить скорость резервного копирования и восстановления данных и снизить требования к клиентским устройства, серверам резервного копирования и сетям. Для обеспечения еще более высокой скорости операций ввода/вывода ПО резервного копирования можно запускать в виртуальной машине, развернутой непосредственно на системе Eternus CS800 S7. Это позволяет отказаться от необходимости приобретения дополнительного оборудования, включая медиасерверы.

Организации смогут развернуть высокоэффективные и защищенные стратегии защиты данных на основе концепции «3-2-1» с онлайновым, оффлайновым и распределенным резервным копированием. В этом случае можно задействовать систему Eternus CS800 S7 вместе с ленточными библиотеками, такими как Fujitsu Eternus LT. Простой перенос информации на магнитную ленту гарантирует непрерывный и быстрый доступ к критически важным данным, помогая защитить бизнес от потерь в результате выхода системы из строя или атаки программы-вымогателя. Резервное копирование на дисковые и ленточные носители гарантирует быстрый бэкап и восстановление работы ИТ-инфраструктуры. Сочетание двух технологий позволяет снизить расходы на длительное хранение данных.

Системы хранения Fujitsu Eternus CS800 S7 будут доступны для покупки с 30 мая. Их можно будет приобрести через партнеров Fujitsu по продажам в рамках программы Fujitsu SELECT. Стоимость и наличие зависит от региона, модели и конфигурации.