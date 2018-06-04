Росбанк запустил платежный сервис Google Pay для держателей карт Visa

Росбанк объявил о том, что держателям карт Visa Росбанка стал доступен платежный сервис Google Pay. Клиенты Росбанка, пользующиеся мобильными устройствами на операционной системе Android, теперь могут добавить свою карту Росбанка в сервис Google Pay и совершать покупки и оплачивать услуги с помощью смартфона в магазинах и кафе, оборудованных терминалами с функционалом бесконтактной оплаты, а также совершать покупки онлайн.

Платеж через Google Pay проходит так же просто и быстро, как и обычная операция по карте, но становится еще удобнее, ведь кошелек с пластиковыми картами больше не требуется.

Сервис доступен для владельцев устройств на операционной системе Android версии 4.4 и выше, обладающих функцией беспроводной передачи данных (NFC).

Личные данные пользователей и транзакции, совершенные через Google Pay по картам Visa, надежно защищены. Виртуальные реквизиты хранятся на мобильном устройстве в зашифрованном виде.

В случае утери гаджета клиенту необходимо связаться с контакт-центром Росбанка по телефону 8 800 200 54 34 и попросить заблокировать сервис Google Pay для его карты. Аналогичная процедура может быть выполнена клиентом самостоятельно в личном кабинете Google c помощью опции «Удаленное управление Android».