Международный стандарт в области «интернета вещей» впервые появится на русском языке

Технический комитет 194 «Кибер-физические системы», созданный на базе РВК, получил право разработки первого международного стандарта ISO/IEC по терминологии в области «интернета вещей» на русском языке

На заседании международного подкомитета по стандартизации «интернета вещей», завершившемся в Берлине, принято решение о разработке основополагающего международного терминологического стандарта ISO/IEC DIS 20924 Information technology — Internet of Things — Definition and Vocabulary в мультиязычном формате, включающем, кроме базовой английской версии, русскоязычную.

Версия документа, предложенная Техническим комитетом «Кибер-физические системы» от имени Российской Федерации, уже прошла верификацию российского комитета по участию в Международной электротехнической комиссии (МЭК, IEC) и готова к полноценному использованию как на национальном, так и на международном уровне. Внедрение стандарта позволит облегчить коммуникации между заказчиками, исполнителями и потребителями на рынке «интернета вещей», а также исключить ошибки при составлении технических заданий, проектировании систем и приемки работ.

«Разработка международных русскоязычных стандартов, безусловно, повышает формальный статус Российской Федерации в ISO/IEC. На практике это означает, что разработка и внедрение международных стандартов по «интернету вещей» на русском языке будет идти практически синхронно. Сейчас задержки по многим направлениям составляют годы, что существенно увеличивает риск накопления технологического отставания», — отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.

«Этот своевременный шаг Технического комитета «Кибер-физические системы» позволит напомнить нашим международным коллегам, что русский язык является одним из официальных языков международной стандартизации», — считает заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) Антон Шалаев.

В разработке международных стандартов «интернета вещей», которые будут проводиться на международном уровне через Технический комитет «Кибер-физические системы», примет участие «Ростелеком». Уже ведется работа над гармонизацией международного стандарта на национальный уровень, также запланировано принятие семейства стандартов в области «интернета вещей» и промышленного «интернета вещей», которые помогут органичному развитию национального рынка.

««Ростелеком» поддерживает разработку и внедрение как единой терминологии, так и единых стандартов в области «интернета вещей». Создание единого свода понятий и стандартов позволит быстрее формировать ТЗ при разработке проектов, оценивать их стоимость и эффективность», — считает вице-президент по отраслевым решениям «Ростелеком» Роман Шульгинов.

«Мы уделим внимание не только стандартам, приходящим в страну в результате работы российских экспертов на международном уровне или их прямой гармонизации, но и продвижению национальных стандартов на международный уровень – например, первого российского стандарта «интернета вещей» NB-FI на основе сверхузкополосных сигналов, разработанного ранее на базе комитета с участием ФРИИ, Ассоциации участников рынка интернета вещей и ООО «Телематические Решения»», — сказал председатель Технического комитета «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

По прогнозу исследовательской компании IDC, рынок «интернета вещей» в России будет расти в среднем на 22% в год и к 2021 году превысит объем в $9 млрд. По итогам 2017 года он оценивался специалистами в $4 млрд, а в 2016 году – $3,48 млрд. Аналитики IDC прогнозируют, что процесс ускорится за счет интереса к технологии со стороны бизнеса и государства, а также формирования экосистемы рынка.

Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» создан на базе РВК в 2017 году. Коллегиальный орган выступает платформой для развития цифровой экономики за счет разработки стандартов для новых перспективных рынков. Комитет объединяет ведущие научные и общественные организации, технологические компании, некоммерческие организации разработчиков оборудования и программного обеспечения. Среди его участников – «Газпром нефть», «Ростелеком», «Ангстрем-Т», «РУССОФТ», МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ ВШЭ, МГУ и др.