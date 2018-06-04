Исследование SAP и Forrester: гибридные облачные BI-решения позволят увеличить выручку на 15%

SAP SE анонсировала результаты исследования Forrester Consulting. Оно доказывает, что облачные технологии способны значительно повысить эффективность работы с данными и повысить качество аналитики. Так, 82% компаний подтверждают, что гибридный облачный подход является необходимым шагом в эволюции бизнес-аналитики.

Согласно результатам исследования, компаниям, которые хотят оставаться конкурентноспособными в эпоху цифровой трансформации, не стоит ограничиваться только базовыми и изолированными аналитическими решениями. Необходимо значительно расширить внедрение аналитики и дать возможность сотрудникам принимать более взвешенные, основанные на анализе данных решения.

Доступность аналитических инструментов и активное их применение в компании позволяет сделать подход к аналитике более зрелым. После того как решены все вопросы технологического плана, необходимо сосредоточиться на расширении возможностей аналитики. По мнению участников исследования, такой подход поможет увеличить доходы. 92% опрошенных отмечают, что использование гибридных облачных BI-решений позволит увеличивать выручку на 15% в течение ближайших трех лет.

Исследование показало, что компании, желающие повысить использование BI-аналитики, должны сосредоточить свои усилия на следующих направлениях: внедрение более мощных и доступных возможностей BI-аналитики: для постоянно меняющихся потребностей бизнеса требуются инструменты, которые легко внедряются и обеспечивают гибкость архитектуры, но в то же время поддерживают высокие стандарты безопасности и управления. Именно такими возможностями обладает гибридное облако; улучшение BI-аналитики за счет инвестиций в новые технологии и поиск новых вариантов использования ИТ: гибридное облако предлагает широкий спектр вариантов развертывания. Некоторые могут предложить более высокий и быстрый ROI, чем другие. Клиенты могут выбрать тот вариант, который обеспечит самую высокую стоимость бизнеса при наименьших затратах, усилиях и рисках. А затем уже приоритизировать эти технологии над более сложными, долгосрочными проектами; увеличение инвестиций в BI-аналитику: для максимальной эффективности внедрение BI-аналитики должно охватывать все подразделения компании, вовлекая в процесс специалистов всех уровней. Это поможет гораздо эффективнее управлять инвестициями. Такой подход позволит запустить процессы самообучения аналитического решения и создать условия для совершенствования BI-системы.

Портфель аналитических решений SAP ориентирован на объединение локальной и облачной аналитики в гибридное решение. Оно сочетает в себе преимущества обеих платформ и обеспечивает организациям быстрый путь к облаку. С одной стороны оно становится управляемым, а с другой – предоставляет широкие возможности для совместной работы.