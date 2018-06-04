ФРИИ впервые раскрыл стоимость своего портфеля

С начала операционной деятельности ФРИИ инвестировал 3,18 млрд руб. в 367 стартапов. Стоимость портфеля, по данным на май 2017 года, на 41% превышает объем вложенных средств и оценивается в 4,36 млрд руб. ФРИИ — самый активный венчурный фонд России, на долю фонда приходится 43% венчурных сделок в 2017 году.

Чуть больше половины компаний в портфеле фонда — 187 стартапов из Москвы, 39 — из Санкт-Петербурга. В топ-5 регионов по числу компаний, вошедших в портфель, также входят стартапы из Свердловской, Новосибирской и Томской областей — вместе их доля составляет почти 13%. С точки зрения вложенных средств лидируют также Москва и Санкт-Петербург (55% и 19% соответственно), следом идут Пермский край, Новосибирская и Воронежская области, стартапы из которых в совокупности привлекли почти 14% инвестиций от ФРИИ.

В отраслевом разрезе большая часть инвестиций Фонда пришлась на компании, которые работают в сфере Artificial Intelligence & Machine Learning (искусственный интеллект и машинное обучение): доля таких технологий в портфеле составила 13%. Примерно столько же денег привлекли компании, работающие в сфере электронной коммерции. В отраслевой топ-5 также вошли HealthTech и FinTech.

В числе крупнейших по выручке стартапов в портфеле ФРИИ (данные за 2017 год) — «Кнопка жизни» (240 млн руб.), Cinemood (207 млн руб.), FlowWow (290 млн руб.), UBIC Technologies (почти 100 млн руб.),«Элдис» (32 млн руб.). Оборот лидера краудинвестингового рынка — компании StartTrack («дочка» ФРИИ) — в прошлом году превысил 800 млн руб., суммарный оборот площадки за все время преодолел планку в 1,5 млрд руб.

Более 95% компаний из портфеля прошли очный акселератор ФРИИ. Те, кто на выходе смог достичь поставленных KPI, привлекли следующий раунд посевных инвестиции — до 25 млн руб. К числу таких компаний относятся, к примеру Stafory («Робот Вера»), Hot WiFi, Brandquad, UNIM, HoloGroup, Sticker.Place, «Фармзнание», KidsWay, DocsInBox, Zig-Zag, UseDesk, «Элдис», TalkBank, Convead, MMOGuard и др.

Более 80% стартапов из портфеля ФРИИ продолжают работать. 63 компании фактически прекратили свою деятельность, еще 15 подали заявление на ликвидацию компании в налоговую: в общей сложности в них было вложено 111,3 млн руб., или 3% общего объема инвестиций. Выручка почти 25 компаний в портфеле ФРИИ ежемесячно растет на 20% и более: совокупная стоимость доли фонда в таких «звездных» стартапах приближается к 3 млрд руб. (по состоянию на май 2017 года).

«Помимо формальных бизнес-критериев, в фонде мы также оцениваем возможность компании и ее технологий в корне изменить рынок — его принцип и модель работы. Мы называем это «дисраптом» (от слова disraption). Способность улучшить качество жизни людей и/или бизнеса — одна из важнейших особенностей стартапов», — отметил директор ФРИИ Кирилл Варламов.

Unim совершенствует процесс постановки онкологических диагнозов — за счет оцифровки материалов после биопсии и перенесения процесса в «облако», благодаря этому один и тот же случай рассматривают несколько врачей из разных городов и стран, что снижает вероятность ошибки. Semantic Hub с помощью искусственного интеллекта позволяет «читать» миллионы документов, искать и «квалифицировать» перспективные фармацевтические разработки. Ингалятор PM&HM — прорывное решение на стыке hardware, digital health и телемедицины, снижающее в десятки раз побочные действия препаратов, лечащих туберкулез, онкологию и ВИЧ. «Робот Вера» — искусственный интеллект для подбора сотрудников — «подсадила» на себя уже более 200 корпораций. «Агросигнал» заменяет традиционные методы контроля над выполнением сельскохозяйственных работ. TalkBank — первый банк в мессенджерах. PlayKey — первая облачная платформа для геймеров, которая позволяет играть в современные игры на устаревших компьютерах. UBIC Technologies — ведуший игрок на рынке анализа трафика в России и в СНГ, прогнозирует пользовательское поведение для крупных телекоммуникационных компаний и корпораций.