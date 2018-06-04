Barco и AUVIX провели конференцию «Технологии. Бизнес. Будущее». На конференции собрались партнеры компании AUVIX, а также независимые эксперты индустрии и пресса.

Открыл конференцию Пит Кандил (Piet Candeel), старший вице-президент региона EMEA, Barco. Он поприветствовал участников встречи и подчеркнул важность присутствия компании в российском регионе, а также значимость подобных мероприятий для развития отрасли. Основной темой конференции стала визуализация, как ключевое направление в цифровой трансформации бизнеса, а также следующие из этого точки роста AV-индустрии.

Основные тренды в эволюции средств отображения – глобальный переход проекционной техники на лазерные источники света, увеличение светового потока инсталляционных проекторов, внедрение 8K и 16К, применение светодиодных панелей внутри помещений, а также рост доступности технологий визуализации для использования на небольших мероприятиях.

«Barco занимает лидирующие позиции в области визуализации не только в Росси, но и в мире, – сказал Павел Горюнов, генеральный директор, Barco в России и СНГ. – Мы работаем на опережение и постоянно разрабатываем инновационные решения, на базе которых создаем продукты, наиболее полно отвечающие задачам наших партнеров и клиентов. И на нашем мероприятии мы не только расскажем, но и покажем последние достижения Barco».

В демонстрационной зоне мероприятия были показаны флагманские продукты Barco для презентации их возможностей и преимуществ: видеостены Barco UniSee и OverView; видеокубы Barco RGB Laser; проекторы Barco серии F и HDX; симулятор самолета-амфибии Бе-200 на платформе UNIGINE 2 Sim и беспроводные презентационные системы ClickShare и wePresent.

«Мы сотрудничаем с Barco уже более 15 лет и за это время у нас сложились продуктивные отношения, позволяющие обеспечить эффективную работу с нашими партнерами, – отметила Евгения Соколова, руководитель направления проекционного оборудования AUVIX. – Мы планируем продолжить развитие нашего сотрудничества для достижения новых горизонтов».