В России начались продажи бюджетного смартфона Alcatel 1X

Alcatel совместно с МТС представили новый смартфон Alcatel 1X по привлекательной цене — 5 990 руб. Несмотря на небольшую цену устройство имеет ряд продвинутых функций, в их числе разблокировка по лицу и широкоформатный экран с соотношением сторон 18:9, ставшие отличительными чертами всего портфолио Alcatel 2018 г. На российском рынке Alcatel 1X оснащен ОС Android 8 Oreo.

У Alcatel 1X 5,3-дюймовый экран Alcatel FullView с соотношением сторон 18:9. Основная камера разрешением 13 МП и фронтальная камера 5 МП способны запечатлеть самые яркие моменты, а делиться ими стало еще проще благодаря специальному режиму «Вечеринка». Он позволяет создавать коллажи, мгновенно просматривать отснятый материал и публиковать его в социальных сетях.

Многообразие вариантов отделки и цветов отличает Alcatel 1X от других смартфонов продуктового портфолио Alcatel. Смартфон доступен в трех цветах: темно-серый, темно-синий (отделка под замшу) и золотистый (софт-тач).