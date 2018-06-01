Связь получила собственный Совет по профессиональным квалификациям

Письмом от 31.05.2018 № НСПК-44/01№ Председатель Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК), Президент РСПП Александр Шохин уведомил Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации о создании Совета по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (сокращённо – СПК связи) с просьбой о внесении сведений о нём в Реестр советов по профессиональным квалификациям.

Таким образом, в Национальной системе квалификаций России появился 31 отраслевой совет.

Организацией, наделенной полномочиями СПК, выступила Международная академия связи (МАС), президент МАС Анастасия Оситис утверждена председателем Совета. Ее кандидатура была одобрена на заседании НСПК, состоявшемся в марте 2018 года.

В состав совета вошли представители ведущих отраслевых компаний-работодателей, организаций, научно-исследовательских и образовательных учреждений, министерств и ФОИВ, включая «Ростелеком», ФГУП «Почта России», «Росэлектроника», «МГТС», «Мегафон», «МТС», «Воентелеком», «АСВТ», «ИскраУралТел», ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», ФГУП «Российские сети вещания и оповещения», «РИМР», ФГУП НИИР, ФГУП ЦНИИС, «КОМКОР», ГУП С «Севтелеком», ЦТК «ВОЛС.ЭКСПЕРТ», ФГБУ ВНИИ труда Минтруда России, Международную академию связи, Московский технический университет связи и информатики, ГБПОУ Колледж связи №54, а также представителей Минкомсвязи России, Россвязи, Комиссии РСПП по связи и ИКТ и Профсоюза работников связи России.

В полномочия СПК связи вошли: мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании; разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований; организация независимой оценки квалификации по определённому виду профессиональной деятельности; проведение экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования, примерных основных профессиональных образовательных программ и их проектов, оценку их соответствия профессиональным стандартам, подготовку предложений по совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и образовательных программ; организация профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ.

Для решения задач по ключевым направлениям деятельности СПК связи в составе совета сформированы четыре рабочих группы.

Группа №1 отвечает за разработку и актуализацию профессиональных стандартов.

Группа №2 - за мониторинг рынка труда, потребностей в квалификациях, появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях профессий; разработку, актуализацию и организацию применения отраслевой рамки квалификаций и квалификационных требований; разработку профессиональных квалификаций.

Группа №3 - за разработку комплектов оценочных средств и организацию деятельности центров независимой оценки квалификации (в том числе создание Комиссии по наделению полномочиями и мониторингу деятельности Центров оценки квалификаций и апелляционной комиссии).

Группа №4 – за применение профессиональных стандартов при актуализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и профессиональных программ подготовки рабочих и служащих, разработку примерных основных образовательных программ, а также, основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ; применение профессиональных стандартов при актуализации ФГОС высшего образования; профессионально-общественную аккредитацию профессиональных образовательных программ.

Создание совета по профессиональным квалификациям позволит работодателям идентифицировать квалифицированных работников, ускорить адаптацию сотрудников на новом рабочем месте, сократить длительность их обучения, оптимизировать бизнес-процессы; государству повысить роль профессиональных сообществ в развитии профессиональных квалификаций, создать условия для участия работников в непрерывном образовании, оценивать и повышать качество профессионального образования, обеспечить рост ВВП за счёт роста производительности труда; работнику получить официальное признание его профессиональных квалификаций, обеспечить свой карьерный рост и повышение оплаты труда, повыть престиж специальности на рынке труда, облегчить трудоустройство, особенно выпускников учебных заведений и временно неработающих граждан.