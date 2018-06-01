Сбербанк предоставит компаниям «Сколково» облачный сервис

Сбербанк и Фонд «Сколково» подписали меморандум о взаимопонимании. Церемония состоялась в рамках крупнейшей в России и СНГ конференции для технологических предпринимателей Startup Village, которая проходит в Инновационом центре «Сколково». Подписи под документом поставили старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб и вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Константин Паршин.

По условиям меморандума, резиденты Фонда «Сколково» получат доступ к инфраструктуре SberCloud. Компании смогут пользоваться всеми облачными сервисами, представленными на платформе, а также предлагать клиентам SberCloud собственные разработки.

«Для стартапа интеграция в SberCloud — это возможность рассказать о себе огромному пулу клиентов и выйти на рынок за минимальный промежуток времени, – отметил старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб. – С другой стороны, сотрудничество с такими партнерами, как Фонд «Сколково», открывает для нас возможности дальнейшего совершенствования функциональности платформы».

«SberCloud — уникальный пример комплексного развития открытой экосистемы технологических компаний. Совместное предприятие двух партнеров Фонда Сколково — Сбербанка и "Айтеко" позволит стартапам открыть для себя новые рынки, предложить свои решения большому количеству заказчиков, в первую очередь из сегмента малого и среднего бизнеса», — сказал вице-президент, исполнительный директор ИТ Кластера Фонда «Сколково» Константин Паршин.

SberCloud — облачная платформа, разработкой и поддержкой которой занимается «СБКлауд», совместное предприятие Сбербанка и системного интегратора «Айтеко». На ее основе создается маркетплейс облачных решений Сбербанка, использование которых позволит компаниям отказаться от приобретения собственных серверов и при этом гибко применять необходимые мощности.