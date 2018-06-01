Sabre предложит решения на основе стандарта NDC в 2018 году

Sabre Corporation планирует достичь важнейших результатов в области создания высокотехнологичных решений, поддерживающих протокол NDC, до конца 2018 года, подтверждая тем самым активное участие компании в эволюции технологий продаж и дистрибуции. Интеллектуальный ритейл для авиакомпаний и агентств, основанный на данных, экспертизе и отраслевом лидерстве Sabre, позволит клиентам компании обеспечить персонализацию обслуживания наравне с глобальными розничными сетями из других индустрий.

«Стандарты NDC открывают огромные возможности для бизнеса Sabre, наших клиентов и отрасли в целом, что в конечном итоге принесет выгоду путешественникам, поскольку мы создаем новый дифференцированный подход в обслуживании, – отметила Кэти Морган (Kathy Morgan), вице-президент Sabre по стратегическим инициативам. – Чтобы воплотить идею NDC в жизнь, мы расширим наши возможности за рамки выбора услуг и бронирования, и добавим их в системы розничной торговли, дистрибуции и выполнения заказов, которые поддержат развитие экосистемы туризма».

Кэти Морган курирует инициативу «Beyond NDC» (больше, чем NDC), направленную на применение протокола во всех решениях для розничной торговли, дистрибуции и выполнения заказов. Не фокусируясь на краткосрочных целях NDC, ее команда работает над определением будущего интеллектуальных продаж авиакомпаний как в прямых, так и в непрямых каналах.

Благодаря своему положению в отрасли Sabre может обеспечить игроков рынка технологиями, охватывающими все этапы продажи – от формирования первого предложения до выполнения заказа. В 2018 году Sabre планирует выпустить новые API и расширенные возможности платформы Sabre Red Workspace, что позволит заказчикам наряду с традиционным контентом выбирать и бронировать продукты, реализуемые по протоколу NDC. В работе над данным функционалом компания тесно сотрудничает с рядом клиентов, в том числе с одной из крупнейших в мире групп туристических агентств – Flight Centre Travel Group. Sabre планирует запустить пилотную программу в третьем квартале 2018 года и привлечь в нее еще больше агентств и перевозчиков.

Являясь одной из компаний, занимающих выгодное положение для создания сквозного решения по NDC, инициатива Sabre «Beyond NDC» выходит далеко за рамки предстоящего релиза новых API. В четвертом квартале 2018 года Sabre представит рынку первую в отрасли цифровую коммерческую платформу для авиакомпаний Digital Airline Commercial Platform. Она откроет перевозчикам новые возможности использования данных и аналитики для динамичного и интеллектуального продвижения услуг, организации продаж во всех каналах и персонализации сервиса. Еще больше передовых решений, включая управление предложениями и заказами на базе NDC, появятся в 2019 году, помогая авиакомпаниям по-настоящему дифференцировать продукты.

«В настоящее время мы ведем переговоры с рядом авиаперевозчиков и агентств об их участии в пилотной программе по реализации NDC, – отметила Кэти Морган. – Нашей целью является сотрудничество со стратегическими партнерами в части разработки решений и интеграции с ними, а также тестирование комплексных возможностей по проведению операций по протоколу NDC».

В октябре прошлого года CEO Sabre Шон Менке (Sean Menke) озвучил позицию Sabre по NDC и стремление компании возглавить процесс эволюции отрасли. В феврале 2018 года Sabre получил сертификат NDC высшего, третьего уровня как поставщик технологий и до конца года планирует достичь аналогичного статуса как агрегатор.

«Технология NDC открывает индустрии туризма возможность сделать колоссальный шаг вперед по мере того, как мы модернизируем решения в области ритейла и дистрибуции, отвечая на меняющиеся ожидания клиентов, – отметила Кэти Морган. – Стандарты NDC – это начало, и Sabre будет внедрять инновации еще шире, чтобы претворить идею NDC в жизнь».