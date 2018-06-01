«Ростех» завершил построение ИКТ-инфраструктуры для ЧМ-2018

В рамках подготовки к ЧМ-2018 «Ростехом» реализован цифровой проект, в котором задействованы десятки городов и сотни объектов, тысячи единиц оборудования, системные решения, благодаря которым улучшены возможностей сетей связи и качество телевизионной трансляции.

Масштабные работы проведены на 230 объектах в 30 городах, расположенных в 17 регионах РФ. В состав объектов входят стадионы, международный вещательный центр, офисы FIFA и Оргкомитета «Россия-2018», тренировочные площадки, гостиницы, аэропорты, вокзалы, транспортные депо и места удаленного досмотра грузов.

«Это наш вклад в организацию спортивных мероприятий в России, которая благодаря современным техническим достижениям выходит на новый уровень, но не только. Результаты этого проекта имеют большое значение для жизни целого ряда городов, их жителей, страны в целом и будут использоваться после Чемпионата многие годы. При этом, специально к чемпионату проведена модернизация российских сетей связи, что позволило в разы увеличить их пропускную способность и впервые в истории организовать трансляцию спортивных мероприятий в формате Ultra HD», – сказал директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко.

В целях передачи изображения сверхвысокой четкости на каждом стадионе обеспечена пропускная способность оптоволоконной сети в 200 Гбит/с. Так, пропускная способность оптической сети на каждый город выросла в 3 раза – с 80 до 240 Гбит/с, радиопокрытие объектов в стандартах 2G/3G/4G поддерживает обслуживание порядка 1 млн. абонентов, было установлено 13 земных станций спутниковой связи, на стадионах развернуты сети кабельного телевидения для 5 тыс. телевизионных панелей, организована система удаленного синхронного перевода на 8 иностранных языков. Порядка 11 тыс. абонентов готова обслужить сеть цифровой радиосвязи ТЕТRА.

В реализации проекта задействована кооперация из более чем 30-ти отечественных соисполнителей во главе с дочерней компанией «Ростеха» – Национальным центром информатизации. Для организации сервисов использованы преимущественно отечественные технические средства и технологические решения.

В настоящее время во всех городах-участниках сформированы технические команды – в составе каждой порядка 200 человек - для обеспечения бесперебойной работы ИКТ-инфраструктуры во время Чемпионата.

«Оборудование, которое будет использовано в рамках ЧМ-2018, ранее прошло проверку «боем» в ходе Кубка конфедераций FIFA 2017 в 4-х городах России – непрерывная эксплуатация в течение 54 дней подтвердила высокий уровень его надежности. В оставшийся до открытия ЧМ-2018 период времени проводятся совместные комплексные тренировки всех участников проекта и проверки технологического взаимодействия всех операторов связи на объектах», – отметил Василий Бровко.