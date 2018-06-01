«Почта Банк» запустил мобильное приложение для детей

«Почта Банк» презентовал мобильное приложение для детей – «Почта Банк. Младший». Оно рассчитано на подростков в возрасте 8-14 лет и позволяет пользователям копить средства, самостоятельно оплачивать покупки в интернете и совершать платежи с дистанционным контролем родителей.

В основе продукта лежит виртуальная карта Visa, выпущенная к счету совершеннолетнего клиента банка, доступ к информации и управлению которой клиент предоставляет своему ребенку через мобильное приложение «Почта Банк. Младший». Эту карту ребенок может привязать к смартфону на базе операционной системы Android для бесконтактной оплаты с помощью сервисов Android pay или Samsung pay.

Используя «Почта Банк Онлайн», взрослый может пополнять карту ребенка, контролировать все операции, совершаемые детьми, устанавливать лимиты на максимальную сумму совершаемых транзакций в день, в месяц или за одну операцию. Кроме того, родители могут по своему усмотрению разрешать или запрещать ребенку те или иные действия (например, покупки в интернете или возможность перевода средств на карты других банков).

Для того, чтобы у ребенка появилась возможность пользоваться приложением «Почта Банк. Младший», его родителю необходимо в «Почта Банк Онлайн» выпустить детскую карту.

«Сегодня дети быстро социализируются, рано знакомятся с цифровыми технологиями. Наше детство, конечно, было иным, но стремление детей подражать родителям остается неизменным. Это касается и финансовых вопросов. "Карманные расходы" в виде наличных постепенно уходят в прошлое, а по достижении определенного возраста ребенок хочет вести себя по-взрослому – платить картой или с телефона, пользоваться мобильным банком. Для этого мы разработали приложение "Почта Банк. Младший". Оно позволит родителям знакомить детей с деньгами и грамотному обращению с ними», – отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса «Почта Банка» Анастасия Масленникова.