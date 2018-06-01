Объявлены лауреаты премии CNews «Инновация года 2018»

Издание CNews, организатор конкурса «Инновация года 2018», объявляет о награждении лауреатов по направлениям «Промышленность», «Государство» («Новые технологии в медицине»), «Бизнес для покупателя» и «Бизнес для бизнеса». За самые инновационные проекты жюри отметило компании «Вертолеты России», «Мобильные ТелеСистемы», NAVITEL, «Атол» и «Роспартнер».

Экспертный совет продолжит рассматривать проекты до конца сентября 2018 г.

Премия направлена на привлечение внимания широкой общественности к инновационной деятельности российских предприятий различных секторов экономики. На протяжении нескольких месяцев экспертный совет отбирал и изучал проекты, имеющие наиболее высокий инновационный потенциал и способные повысить эффективность российского бизнеса и госструктур.

«Мы отмечаем ключевые достижения предприятий различных отраслей экономики. Разработка и внедрение перспективных технологий становится непременным условием успешного развития любой компании, – отметил Максим Казак, главный редактор CNews. – Цель премии "Инновация года" – отметить наиболее «прорывные» проекты, сформировать инновационный облик российской экономики и показать направление дальнейшего развития для всех игроков рынка».

Номинация «Промышленность»: беспилотный вертолет VRT300. Комплекс VRT300, созданный конструкторским бюро «ВР-Технологии» холдинга «Вертолеты России» – это первый российский беспилотный вертолет для гражданского рынка.

Комплекс VRT300 разрабатывается в двух версиях: Arctic Supervision – с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики и Opticvision – с увеличенной дальностью полета для мониторинга и дистанционного зондирования. Приоритетными задачами комплекса VRT300 Arctic Supervision являются развитие транспортной системы Северного морского пути, а также помощь в освоении Арктики.

Номинация «Новые технологии в медицине»: телемедицинская платформа SmartMed. Платформа SmartMed разработана компанией МТС в сотрудничестве с «Медси». Мобильное приложение предназначено для дистанционных консультаций с врачами. Электронная медицинская карта пациента хранится в защищенном сегменте облака #CloudMTC. В приложении можно проконсультироваться с врачом по видеосвязи или в чате, вызывать на дом специалиста или неотложную помощь, записаться на очные приемы в клиники МЕДСИ.

Персональные данные клиентов SmartMed хранятся в защищенном сегменте облачной инфраструктуры #CloudMTC. Для защиты данных используется комплекс специализированных решений безопасности, аттестованных по требованиям ФСТЭК, в том числе системы сертифицированной криптографической защиты каналов связи, антивирусной защиты, противодействия угрозам несанкционированного доступа и анализа уязвимостей.

Номинация «Современная оптика»: видеорегистратор NAVITEL R1000. NAVITEL R1000 – многофункциональный автомобильный видеорегистратор, отличительной особенностью которого является высокое качество съемки. Его обеспечивает современная 6-слойная стеклянная линза. NAVITEL R1000 имеет широкий угол обзора 165°. Регистратор записывает FullHD-видео с разрешением 1920х1080 и частотой кадров 30 fps, сохраняя его в формате MP4. В устройство встроен G-сенсор и чувствительная GPS-антенна.

Магнитное крепление камеры к кронштейну позволяет поворачивать устройство на 360° для съемки внутри салона или сбоку от автомобиля. Для мгновенной передачи данных с видеорегистратора на смартфон создано приложение NAVITEL R1000 Wi-Fi App. С его помощью можно просматривать фото и видео с регистратора в режиме реального времени, изменять настройки устройства и форматировать SD-карту.

Номинация «Мониторинг и Устойчивое управление ИТ-инфраструктурой»: решение «Сервис-Монитор». «Сервис-Монитор» – программный продукт и облачный сервис для управления событиями и метриками, разработанный компаний «Роспартнер». «Сервис-монитор» собирает информацию о работе сервисов из разных систем мониторинга, в том числе функционального и инфраструктурного, и в автоматическом режиме направляет информацию ответственным сотрудникам в мессенджеры, почту и в сервис-деск.

Внедрение «Сервис-монитора» повышает доступность ИТ-систем и приложений, повышает лояльность пользователей и снижает затраты на их обслуживание. «Сервис-монитор» включен в реестр отечественного ПО.

«Бизнес-2-бизнес: ИТ-сервисы»: сервис АТОЛ Онлайн. Облачное решение АТОЛ Онлайн – сервис аренды онлайн-касс. Это первая на российском рынке разработка для интернет-предприятий, позволяющая полностью реализовать поправки в Федеральный закон 54-ФЗ.

В основе решения – технологический комплекс, включающий онлайн-кассы АТОЛ 42ФС, облачные технологии, программное обеспечение АТОЛ, предназначенное для управления работой сервиса, и инженерно-техническую инфраструктуру дата-центра уровня надежности Tier III.

В соответствии с законом, сервис обеспечивает формирование электронных кассовых чеков в момент расчета с покупателем, их мгновенную передачу оператору фискальных данных, а от него – в налоговую в режиме реального времени. АТОЛ Онлайн интегрируется с внешними системами: платежными инструментами, CMS и CRM.

Цель Премии «Инновация года 2018» – рассказать об успешном опыте использования инноваций в различных отраслях экономики и госуправления России. Отметить наиболее удачные и перспективные проекты и технологии. Выявить "прорывные" инновации. Обозначить ключевые вехи и направления развития инновационного процесса в стране в целом. Премия отмечает ключевые достижения предприятий различных отраслей экономики в области модернизации, использования новейших и наиболее перспективных технологий.