HP выпускает новые игровые ПК и аксессуары OMEN

На фестивале HP Gaming Festival в Пекине представлена обновленная линейка игровых устройств OMEN, в том числе ноутбук OMEN 15, утилита OMEN Command Center с расширенным функционалом и технологией OMEN Game Stream, а также игровые аксессуары профессионального уровня.

Решения для гейминга — ключевое направление бизнеса для HP и один из самых быстрорастущих сегментов на мировом рынке ПК. С момента запуска в 2016 году OMEN превратился в глобальный игровой бренд, известный высочайшей производительностью, удобным и эффективным ПО, потрясающими дисплеями и широкой линейкой аксессуаров, призванной помочь в достижении высот в киберспорте.

«Уникальный дизайн, производительные комплектующие и специализированное ПО помогут пользователям новых устройств OMEN достигать наилучших результатов в играх, — сказала Энн-Софи Хадберг (Anne-Sophie Hadberg), руководитель подразделения персональных потребительских систем, HP Inc. в регионе EMEA. – Обновляя линейку OMEN, мы формируем новые отраслевые стандарты и даем геймерам возможность применять передовые технологии — мощнейший ноутбук OMEN 15, новую клавиатуру Sequencer, мышь Reactor и прорывную гарнитуру Mindframe».

Последняя версия ноутбука OMEN 15 стала еще компактнее, мобильнее и мощнее. Поддержка максимальной производительности в играх, эффект полного погружения и широкие возможности для апгрейда — вот цели, которые ставились при создании этого устройства.

Основные особенности: графика обеспечивается видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1070 с поддержкой VR и технологией MAX-Q Design. Четырехъядерный или шестиядерный процессор серии Н Intel Core i+ 8 поколения и ОЗУ DDR4-2666 до 32 Гб справляются с требовательными играми и программами. Для еще более быстрой работы ноутбук имеет множество вариантов хранения, в том числе диски SSD, HDD, SSD + HDD или даже HDD + Intel Optane.

Мощные кулеры и гидродинамические подшипники с минимальным трением и эффективным управлением скоростью вращения вентилятора установлены во всех конфигурациях устройства. Кулеры сзади и внизу ноутбука затягивают холодный воздух, а два больших вентилятора по краям выталкивают теплый воздух. Отдельные конфигурации имеют расширенные вентиляционные отверстия внизу для более интенсивного воздушного потока.

Визуальные эффекты на дисплее с диагональю 15,6 дюйма, представленном в вариантах 144 Гц 1080p, 60 Гц 4k или 60 Гц 1080p, и технологией NVIDIA G-SYNC™ в отдельных конфигурациях Глубокий звук передается через стереодинамики Bang & Olufsen и дискретный усилитель аудио. Наушники DTS Headphone:X, обеспечивающие объемное звучание, позволяют определить, откуда доносится каждый шаг или звук.

Конфигурирование системы максимально облегчено благодаря винтам с крестообразным шлицем на основании ноутбука, а также доступу к единой панели для устройств хранения и памяти. Ноутбук оснащен широким спектром портов, которые расположены сзади. Это обеспечивает большую свободу движения, особенно для тех, кто использует проводную мышь.

С каждой новой версией HP продолжает расширять новые функциональные возможности утилиты OMEN Command Center. Новейшая версия программы, которая предустановлена на новом ноутбуке OMEN 15, позволяет задействовать мощь вашего ПК OMEN для удаленной игры на других устройствах Windows 10.

Нагрев наушников во время продолжительной игры является источником дискомфорта для геймеров. 46% геймеров считают, что комфорт — это самый важный критерий при выборе гарнитур. OMEN Mindframe решает эту проблему благодаря уникальной технологии активного охлаждения чашки наушника. Эта революционная гарнитура с передовой технологией воспроизведения звука и высоким уровнем комфорта будет представлена в конце этого года.

Запатентованное активное охлаждение, регулируемое центром управления OMEN, осуществляется с помощью встроенного термоэлектрического устройства, которое выводит тепло из чашки наушника, поэтому в напряженных ситуациях геймеры могут сохранить хладнокровие и сосредоточиться на игре.

Саморегулирующееся оголовье равномерно распределяет вес наушников, благодаря чему достигается непревзойденный уровень комфорта. Мягкие амбушюры из искусственной кожи также невероятно комфортны. Реалистичный позиционированный звук и трехмерное ориентирование в пространстве с помощью DTS Headphone:X, а также виртуальный трехмерный звук 7.1 для отслеживания каждого шага врага.

Четкая связь через направленный микрофон с системой шумоподавления, который мгновенно отключается при складывании, включается при откидывании и легко регулируется ручкой громкости на наушнике. Настройка любого цвета с помощью RBG-подсветки и эффектов, которые можно редактировать и контролировать в центре управления OMEN. Разъем USB 2.0 Type-A можно использовать для подключения к другим мобильным устройствам с поддержкой USB.

Клавиатура OMEN Sequencer с матовой поверхностью, легким каркасом из анодированного алюминия и USB-портом в заднем левом углу для еще большего удобства обеспечивает быстрый отклик, удобную настройку «под себя» и долговечность.

Оптико-механическая технология Blue Switch обеспечивает время отклика 0,2 мс, что примерно в 10 раз быстрее традиционных механических клавиш. Это дает геймерам приятные тактильные ощущения, как при работе с механической клавиатурой и скорость – как при использовании оптической.

Яркая красная металлическая полоска регулировки громкости и специализированные мультимедийные клавиши позволяют в любой момент изменить настройки звука.

В центре управления OMEN настройте цвет для любой темы с помощью индивидуально подсвечиваемых светодиодных клавиш RGB с 16,8 миллионами цветов и уникальными эффектами.

Мышь OMEN Reactor разработана, чтобы обеспечить геймерам конкурентное преимущество. В ней представлено множество новых функций, в том числе уникальный надежный алюминиевый металлический USB-кабель повышенной надежности, который не скручивается и помогает сконцентрироваться на игре.

Задержка отклика ушла в прошлое благодаря оптико-механической технологии, обеспечивающей время реакции на нажатие 0,2 мс на левой и правой кнопках, что в 3 раза быстрее, чем у мышек с традиционным механическим переключателем.

Благодаря усовершенствованному оптическому сенсору 16 000 DPI, имеющему самые продвинутые характеристики, геймеры получают преимущество там, где требуется скорость и точность реакции.

Специально разработанная для киберспорта эргономичная форма, резиновые вставки с обеих сторон в сочетании с металлической катушкой, которая позволяет настроить высоту и положение верхней панели для комфортного положения руки. Благодаря специальной подсветке и эффектам двух программируемых светодиодов RGB, которые можно настроить в центре управления OMEN.

Универсальный рюкзак был разработан для того, чтобы сделать геймеров мобильными, обеспечивая при этом стиль, комфорт и безопасность. Рюкзак OMEN by HP X Transceptor создан для тех, кто хочет играть где угодно и когда угодно.

Уверенность с рюкзаком, защищенным от атмосферного воздействия, с твердым дном, карманом для RFID-блокировки и отсеком под 17-дюймовый ноутбук, с выдвижной ручкой и колесиками для перемещения по аэропорту.

Благодаря полезным значкам не нужно запоминать, где что лежит, а застежка и скручивающийся верх помогут отрегулировать объем рюкзака.

Рюкзак удобно носить на плечах благодаря мягким лямкам, подкладке из воздушной сетки и регулируемому нагрудному ремню.

Для геймеров, которым нужна доступная цена, предлагается мышь OMEN by HP 400 с механическими клавишами OMRON. На устройстве доступен дополнительный «режим снайпера», при котором кнопка «вперед» при удержании понижает DPI до 400, за счет чего повышается точность прицеливания.

Ни один геймерский набор аксессуаров не будет полным без коврика для мыши, который обеспечивает нужную степень трения и точность. С помощью коврика для мыши OMEN 200 от HP в жестком или мягком варианте геймеры смогут достичь максимального удобства и точности в играх.

Ожидается, что ноутбук OMEN 15 поступит в продажу в России в августе. Ожидается, что гарнитура OMEN by HP Mindframe поступит в продажу в регионе EMEA в октябре. Ожидается, что клавиатура OMEN by HP Sequencer поступит в продажу в регионе EMEA в июле. Ожидается, что мышь OMEN by HP Reactor поступит в продажу в регионе EMEA в июле. Ожидается, что рюкзак OMEN X by HP Transceptor поступит в продажу в регионе EMEA в июне. Мышь OMEN by HP 400 уже доступна в регионе EMEA. Коврик для мыши OMEN by HP 200 уже доступен в регионе EMEA. Твердый коврик для мыши OMEN by HP 200 уже доступен в регионе EMEA.