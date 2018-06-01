«Хайтэк» создал вычислительный комплекс для НПО «Энергомаш»

«Хайтэк», российский системный интегратор, завершил проект по созданию виртуальной вычислительной инфраструктуры в НПО «Энергомаш» –российском предприятии ракетного двигателестроения. В рамках проекта был спроектирован и построен вычислительный центр «под ключ» на базе оборудования Dell EMC и программного обеспечения Vmware, осуществлена миграция бизнес-критичных сервисов предприятия в виртуальную среду и внедрена система резервного копирования данных на основе программного обеспечения Veeam Backup & Replication.

При построении вычислительного комплекса специалисты «Хайтэк» руководствовались лучшими мировыми практиками в области создания виртуальной вычислительной инфраструктуры, включая подходы к энергоснабжению, хранению данных, архитектуре сетей передачи и хранения данных. Реализованное решение отвечает крайне высоким требованиям бизнес-критических приложений предприятия к надежности инфраструктуры. Высокий уровень отказоустойчивости вычислительного комплекса обеспечивается за счет применения схемы резервирования не ниже N+1 для всех узлов системы. Построенная вычислительная инфраструктура обладает большим запасом по масштабированию и рассчитана на преобразование в геораспределенный кластер в ближайшем будущем. Благодаря применению программного продукта Veeam Backup & Replication в качестве платформы для системы резервного копирования данных и его интеграции с системой хранения данных, время восстановления работоспособности (RTO) любого ИТ-сервиса предприятия составляет не более 15 минут.

Проект, реализованный «Хайтэк», позволяет НПО «Энергомаш» успешно внедрять автоматизированную систему управления всеми бизнес-процессами предприятия корпорации «Галактика», а также PLM-систему на базе программных продуктов Siemens PLM Software, предназначенную для управления жизненным циклом продукции. Специалисты «Хайтэк» также обеспечивают поддержку в развертывании данных решений.

Сергей Черных, заместитель генерального директора «Хайтэк», сказал: «Приятно отметить, что благодаря усилиям наших специалистов, крупнейший разработчик двигателей для ракет-носителей получил современную ИТ-инфраструктуру, которая отвечает самым высоким требованиям к надежности и безопасности и позволяет внедрять самые высокотехнологичные решения различных вендоров».

Антон Мальков, член правления корпорации «Галактика», сказал: «Выполняемый корпорацией "Галактика" проект по комплексной автоматизации подразделений НПО «Энергомаш» охватывает все уровни управления предприятием. В оценке потребностей компании приняли участие наши эксперты, которые совместно с компанией «Хайтэк» разработали необходимую конфигурацию вычислительного комплекса для обеспечения адекватности требований к инфраструктуре. Сотрудничество на ранней стадии заложило фундамент для успешной реализации этого проекта с учетом текущих и перспективных потребностей НПО "Энергомаш". Созданный компанией "Хайтэк" вычислительный комплекс обеспечивает продуктивное и высокопроизводительное использование как решений корпорации «Галактика», так и смежных систем».

Денис Савенков, заместитель генерального директора НПО «Энергомаш», сказал: «Для успешной реализации проектов цифровой трансформации, проводимых на предприятиях ракетного двигателестроения, критически важно строить производительный, отказоустойчивый, масштабируемый и управляемый ИТ-ландшафт с надежными высококвалифицированными партнерами. С помощью компании "Хайтэк" и оборудования Dell EMC мы получили инфраструктуру, отвечающую всем высочайшим требованиям нашей отрасли в кратчайшие сроки».