В России заработал новый виртуальный оператор сотовой связи Easy4

31 мая в России и на зарубежных рынках начал работать новый мобильный оператор Easy4. Его презентация состоялась на полях самой масштабной стартап-конференции в России и странах СНГ для технологических предпринимателей Startup Village, которая проходит 31 мая и 1 июня в Инновационном центре «Сколково». Участники мероприятия стали первыми абонентами Easy4.

Easy4 работает по модели виртуального оператора (MVNE/MVNO) с использованием телекоммуникационных технологий от резидента Фонда «Сколково» компании «Интерсат». Программно-аппаратный комплекс для оказания услуг связи расположен в Технопарке Инновационного центра «Сколково». Оборудование позволяет использовать мощности других операторов связи. Общий объем инвестиций в проект составит 900 млн руб.

SIM-карта Easy4 гибко подключается к нескольким сетям, обеспечивая оптимальное качество связи и широту покрытия. В данный момент Easy4 работает на сетях нескольких российских и зарубежных операторов.

Торговая марка Easy4 входит в международную группу компаний EasyCall, которая, помимо России, имеет представительства в Германии, Голландии, Лихтенштейне, Испании, Турции и Китае. За рубежом Easy4 задействует инфраструктуру группы компаний EasyCall, которая обладает лицензиями и ресурсом нумерации в странах присутствия, а современная технология Multi-IMSI позволяет создать международную сеть без тарификации роуминга.

Новый оператор предлагает специальный пакет услуг для туристов и людей, часто совершающих деловые поездки за рубеж. Абонент, приезжая за границу, сохраняет свой привычный номер, бесплатно принимает звонки в любой стране, а исходящие вызовы совершает по «домашним» тарифам. Также по «домашним» тарифам можно пользоваться в поездках и доступом в интернет.

Стоимость исходящих междугородных и международных звонков составит 2 руб. за минуту. Стоимость интернет трафика в путешествиях – 10 коп. за МБ.

В России при подключении к Easy4 предлагается услуга переноса номера от другого оператора. Приобрести SIM-карты и подключиться к Easy4 можно будет в аэропортах, на вокзалах и в отелях в специальных терминалах.

Сергей Малышкин, генеральный директор компании «Интерсат», сказал: «Цель нашего проекта — создать единое пространство без роуминга по всему миру. С нашей сим-картой вы будете на связи в любой точке планеты, где работает хотя бы один сотовый оператор. При этом ваши расходы будут предсказуемы и прозрачны, без высоких роуминговых наценок».

Максим Жаренов, Директор по международному развитию и акселерации Фонда «Сколково», отметил: «Easy4 можно назвать одним из самых технологичных проектов современного телекоммуникационного рынка благодаря не имеющей аналогов в мире сервисной платформе, разработанной компанией-резидентом Инновационного центра "Сколково". За счет технологий, созданных компанией "Интерсат", абоненты Easy4 смогут получать услуги мобильной связи с высоким качеством в любой стране по доступным тарифам и оплачивать связь криптовалютами. Также, разработчик реализовал интересное решение в части межоператорского интерконнекта. Примечательно, что именно благодаря российским технологиям новый оператор MVNO начнет коммерческую деятельность одновременно на нескольких международных рынках».

Значимым направлением деятельности Easy4 станет корпоративный рынок. Это крупные компании с большим числом сотрудников и членов их семей, которым будут предложены выгодные тарифы и сервисы связи в России и за ее пределами. В частности, Easy4 ведет переговоры о сотрудничестве с авиаперевозчиками, игроками из сферы туризма, транспорта, логистики, финансового и энергетического сектора.

Для корпоративных клиентов, оператор Easy4 предлагает решения White Label, которые позволяют компаниям, работающим во всех секторах экономики, создавать виртуальные операторы под собственным брендом. Easy4 предлагает взять на себя всю техническую реализацию проекта — подключение, настройку, оперативное управление платформой по модели Managed Service, вплоть до строительства собственных платформ для своих клиентов, оказывая им помощь в межоператорском взаимодействии и пропуске трафика. А также, может предложить консалтинговые услуги по запуску новых продуктов на Российском и международном рынке. Основными преимуществами для корпоративных заказчиков, которые выберут платформу Easy4, будут быстрый запуск (менее полугода) и отсутствие значительных капитальных затрат. Это позволит значительно сократить время на построение и активацию роуминговых отношений с операторами по всему миру.

Easy4 также предложит специальные решения для развивающегося в России сегмента межмашинных коммуникаций и «Интернета вещей» (IoT). Для малого и среднего бизнеса, разработаны решения для работы кассовых аппаратов.

Отдельным направлением развития деятельности оператора станут локальные и международные спортивные клубы, сообщества и организаторы массовых мероприятий, которым будут предложены специальные тарифы и SIM-карты с соответствующей атрибутикой. Также оператор готовит выгодные тарифы для иностранцев, приезжающих в Россию на различные массовые мероприятия. Для продвижения Easy4 будет создана широкая дистрибьютерская сеть с участием туристических компаний, отелей, авиакомпаний.