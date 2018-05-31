Trend Micro рассказала о ландшафте киберугроз в апреле 2018

Trend Micro Incorporated представила ежемесячный обзор угроз и трендов распространения вредоносного ПО за апрель 2018.

Статистика угроз. В апреле 2018 года инфраструктура Trend MicroTM Smart Protection Network заблокировала 3,6 млрд угроз, включая угрозы по рассылке спама, вредоносных файлов и URL-адресов. По сравнению с мартом, рост подобных угроз вырос на 24%.

Спам-рассылки по почте по-прежнему являются наиболее популярным инструментом злоумышленников. В ТОП-стран по обнаружению почтовых угроз входят: США, Китай, Франция, Германия, Япония, Россия и др.

Самым распространенным спам-вложением в предыдущем месяце стали файлы типа .EXE - более 3 млн обнаружений. В тоже время рассылка файлов с расширением .XLS упала на 52%.

Топ семейств вредоносных программ. В апреле исследователи обнаружили 27 новых семейств программ-вымогателей - увеличение на 59% по сравнению с предыдущим месяцем. Несмотря на снижение угрозы вымогательства, мы видим, что происходит диверсификация, когда в одном из семейств программ-вымогателей появляется дополнительная функция майнинга.

В топ семейств вредоносных программ входят: COINMINER (рост на 64% по сравнению с мартом), за ним идут POWLOAD, AMCLEANER и NEMUCOD.

WCRY по-прежнему остается лидером среди обнаруженных программ-вымогателей. GANDCRAB остается на втором месте, за ним идут LOCKY и CERBER. Среди мобильных вредоносов список возглавляет SLOCKER.

Полный отчет (Trend Micro Fast Facts April 2018) на английском доступен по ссылке.