«Росевробанк» добавил в мобильное приложение функцию обмена валюты

«Росевробанк» предоставил своим клиентам возможность конвертировать валюту онлайн. Для этого нужно войти в мобильное приложение, выбрать раздел «Платежи» и функцию «Обменять валюту». Затем клиент выбирает источник списания – один из счетов в банке – валюту зачисления и сумму.

Если у клиента нет счета во второй валюте, банк откроет его автоматически после подтверждения услуги по конвертации. В этом случае обмен займет около 15 минут. Но если счета в обеих валютах уже открыты, обмен происходит моментально.

Услуга позволяет менять валюту в обе стороны между рублями и евро, рублями и долларами США, евро и долларами США. В приложении можно конвертировать сумму от 100 рублей до 1 миллиона рублей, либо ее эквивалент в рублях.

Артем Гребнев, управляющий директор управления по работе с розничным бизнесом «Росевробанка», отметил: «Раньше нашим клиентам нужно было приходить в отделение и менять наличные – это не очень удобно. Особенно когда происходят валютные колебания, как это было совсем недавно. В таких случаях для многих важно следить за курсом и иметь возможность быстрого обмена».