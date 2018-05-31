Frontier Ventures запускает новый фонд размером $50 млн

Венчурный фонд Frontier Ventures, базирующийся в Кремниевой долине, объявил о запуске нового фонда – Frontier Ventures Global II (далее «Фонд»). Frontier Ventures предлагает российским и международным инвесторам возможности для инвестиций на ранних стадиях в быстроразвивающиеся высокотехнологичные компании с сетевыми эффектами, в основном из США.

Фонд будет зарегистрирован на Каймановых островах и планирует привлечь 50 миллионов долларов от семейных офисов и крупных частных инвесторов из России и других стран. Цель – получить 3-5-кратный возврат на инвестированный капитал за жизненный цикл Фонда.

Фонд специализируется на инвестициях в компании с сетевыми эффектами, действующими на потенциальном или уже существующем целевом рынке объемом не менее нескольких миллиардов долларов с высокими барьерами для входа. Фонд не планирует инвестировать в компании, требующие больших капиталовложений и/или обладающие другими непривлекательными экономическими характеристиками. Ключевое направление инвестиций Фонда - компании, использующие блокчейн-технологии и технологии распределённого реестра (Distributed Ledger Technologies).

Управление Фондом будет осуществлять инвестиционная команда Frontier Ventures, базирующаяся в Кремниевой долине (Купертино, штат Калифорния).

Опыт команды Frontier Ventures в инвестировании в высокотехнологичные компании составляет более 30 лет. Основатели Фонда обладают опытом успешной реализации проектов в качестве инвесторов и предпринимателей начиная с 1999 года. Они инвестировали и участвовали в создании более 30 компаний, а также выступали в качестве инвесторов и консультантов в более 50 сделках с компаниями с общей рыночной капитализацией свыше 4 миллиардов долларов. Команда Фонда инвестирует в высокотехнологичные компании в США с 2008 года.

Восемь из десяти компаний в текущем портфолио Frontier Ventures стали лидерами на своем рынке по объему продаж. Среди них: IVI – крупнейший онлайн кинотеатр в России и СНГ: 45 миллионов активных пользователей в месяц, выручка – 2,4 миллиарда рублей в 2017 году; Profi.ru – крупнейший онлайн-сервис для подбора профессионалов по оказанию услуг потребителям в России, Украине и Казахстане; Frontier Car Group – онлайн-маркетплейс для продажи подержанных автомобилей, лидер на шести крупных развивающихся рынках; Chope.com – ведущий в странах Юго-Восточной Азии сервис бронирования столов в ресторанах.

Управляющий партнер Frontier Ventures Дмитрий Алимов – российский предприниматель и инвестор в интернет проекты. До запуска Frontier Ventures в 2011 году он со-основал онлайн кинотеатр IVI и сыграл ключевую роль в его финансировании и развитии. До основания IVI Дмитрий Алимов был управляющим партнером фонда ru-Net, инвестировавшего в такие компании, как «Яндекс» и Ozon.ru.

Выбранная стратегия помогла команде Frontier Ventures добиться высоких показателей предыдущего фонда (Frontier Ventures Partners, LP). По данным на 31 декабря 2017 года, валовая внутренняя норма доходности (IRR) от инвестиций первого фонда в компании за пределами России составила 38% (в долларах США), а также 115% (в долларах США) – по собственному международному портфелю посевных инвестиций. Для сравнения, доходность фондового индекса MSCI World с учетом дивидендов за тот же период была равна 10%, доходность от венчурных инвестиций в высокотехнологичные компании США – 17%.

Показатели доходности российских активов предыдущего фонда также существенно превысили среднерыночную доходность: валовая внутренняя норма доходности (IRR) в рублях составила 28% против 5% – доходности индекса МосБиржи за соответствующий период, деноминированного в рублях. В долларах США российские активы принесли доходность (IRR) в 13%, что значительно превосходит доходность индекса РТС, деноминированного в долларах, за тот же период (-6%).

Дмитрий Алимов сказал: «Мы единственный венчурный фонд для квалифицированных российских инвесторов, который специализируется на инвестициях в американские и глобальные компании с сетевыми эффектами. Сетевой эффект состоит в том, что каждый новый пользователь сервиса делает его более ценным для других пользователей, увеличивая тем самым их лояльность и создавая барьеры для входа конкурентов. Барьеры для входа, создаваемые сетевыми эффектами, делают такие компании очень привлекательными для инвестиций. Наши собственные исследования, а также исследования других инвестиционных компаний, показывают, что бизнесы, обладающими сетевыми эффектами, составляют больше половины совокупной рыночной стоимости высокотехнологичных компаний, представленных на фондовых и частных рынках США. Наша инвестиционная команда находится в Купертино, в сердце Кремниевой долины, что открывает нам возможности для инвестиций в глобальные компании с сетевыми эффектами, которые было бы непросто получить где-либо еще. Мы видим большой потенциал для инвестиций у компаний, использующих блокчейн-технологии и технологии распределённого реестра и считаем, что в ближайшие 15 лет эти технологии начнут использовать большинство интернет-пользователей, что создаст высокую добавленную стоимость для пользователей и акционеров».