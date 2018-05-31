Check Point сообщила о прибыли в размере $452 миллионов по итогам первого квартала 2018 года

Check Point Software Technologies объявила финансовые результаты за первый квартал 2018 г.

«Выручка за первый квартал 2018 г. превысила наши прогнозы, а прибыль на акцию превзошла наши самые оптимистичные ожидания, — сказал Гил Швед, основатель и главный исполнительный директор. — Злоумышленники используют все более изощренные методы, мы сталкиваемся уже с Пятым поколением кибератак, в то время как 97% предприятий не готовы к таким атакам и в основном фокусируются на второе и третье поколения. В первом квартале мы представили платформу Infinity Total Protection и линейку продуктов для облачной безопасности CloudGuard. Оба решения принесли хорошие результаты в течение первого квартала».

Ключевые финансовые итоги за первый квартал 2018 года: выручка: 452 млн долларов США, по сравнению с 435 млн долларов США в первом квартале 2017 года, что на 4% больше в годовом сравнении, выручка превзошла наши ожидания; операционный доход (GAAP): 213 млн долларов США, по сравнению с 211 млн долларов США в первом квартале 2017 г., что составляет 47% и 48% выручки за первый квартал 2018 и 2017 соответственно; операционный доход (non-GAAP): 239 млн долларов США, по сравнению с 233 млн долларов США в первом квартале 2017 г., составляет 53% и 54% выручки за первый квартал 2018 и 2017 соответственно; налоги на доход (GAAP): 41 млн долларов, по сравнению с 39 млн долларов США в первом квартале 2017 г. ; прибыль на разбавленную акцию (GAAP): 187 млн долларов, по сравнению с 183 млн долларов США в первом квартале 2017 г. Прибыль на разбавленную акцию (GAAP) – 1,16 доллара США, по сравнению с 1,08 доллара за первый квартал 2017 г., что на 7% больше в годовом сравнении; прибыль на разбавленную акцию (non-GAAP): 210 млн долларов, по сравнению с 202 млн долларов США за первый квартал 2017 г. Прибыль на разбавленную акцию (non-GAAP) – 1,30 доллара, по сравнению с 1,20 долларом за первый квартал 2017 г., что на 9% больше в годовом сравнении; доходы будущих периодов: на 31 марта 2018 года доходы будущих периодов составили 1 166 млн долларов США по сравнению с 1 063 млн долларов США на 31 марта 2017 г., что на 10% больше в годовом сравнении; поток денежных средств: 419 млн долларов США, по сравнению с 355 млн долларов США за первый квартал 2017 г., что включает 45 млн долларов США как возврат налога за предыдущий год; программа выкупа акций: в течение первого квартала 2018 г. компания выкупила 2,4 млн акций общей стоимостью 249 млн долларов; остаток денежных средств, стоимость рыночных ценных бумаг и краткосрочные вклады: на 31 марта 2018 г. составили 4,009 млн долларов США, по сравнению с 3,848 млн долларов США на 31 декабря 2017 г.