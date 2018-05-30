«Яндекс Терра» и НТЦ «Газпром нефти» завершили тестирование отечественной системы для обработки сейсморазведочных данных

«Яндекс Терра», резидент Фонда «Сколково», и Научно-Технический Центр (НТЦ) «Газпром нефти» завершили двухлетнюю программу тестирования комплекса отечественного программного обеспечения для обработки и интерпретации сейсморазведочных данных. Практическая работа с выбранным ПО Prime доказала возможность решения задач производственной обработки и последующей интерпретации результатов сейсмического проекта с использованием только российского программного обеспечения.

Результат обработки сейсмического материала в разработанной «Яндекс Террой» системе Prime (Прайм) доказал существенный прирост объема получаемой полезной геологической информации. Данные первоначально были обработаны с помощью зарубежного ПО, что дало возможность провести детальное поэтапное сравнение. Применение российского цифрового решения позволило качественно улучшить результат. В частности, получить более высокий уровень детальности изображения, на 20-30% превышающий показатели конкурента. Новая интерпретация позволила уточнить сейсмогеологическую модель месторождения и объем запасов, а также определить оптимальную систему разработки.

Следующим шагом «Газпром нефти» станет формирование цифровой платформы по выполнению полного цикла анализа данных с применением только отечественных решений.

Марс Хасанов, директор по технологиям «Газпром нефти», генеральный директор Научно-Технического Центра компании, сказал: «В инновационное окружение "Газпром нефти" входят ведущие российские компании. Вместе мы осуществляем уникальные проекты, которые становятся стимулом для развития не только нашей компании, но и всей нефтегазовой отрасли. Задача новых программных продуктов не просто в импортозамещении зарубежных аналогов, а в переходе на новый уровень оценки и обработки информации, на новый уровень эффективности. Такой подход позволяет "Газпром нефти" оставаться флагманом цифровой трансформации производственных процессов».

Дмитрий Мосяков, генеральный директор «Яндекс Терры» (ООО «Сейсмотек»), отметил: «Выполнение реального производственного проекта силами специалистов Научно-Технического Центра (НТЦ) "Газпром нефти" позволило получить объективную оценку возможностей программного обеспечения Prime, а детальное сопоставление результатов - развеять миф, сложившийся в ряде российских компаний, об отставании отечественных разработок в области геофизики. Наше сотрудничество иллюстрирует нацеленность на улучшение качества и эффективности сейсморазведочных работ и позволяет находить новые направления развития технологий и программного обеспечения».

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера Фонда «Сколково, сказал»: «В прошлом году в "Сколково" появилась рабочая группа "Сколково ГеоТех", которая объединила десятки резидентов, разрабатывающих ПО для нужд нефтегазовой и горной промышленностей. Ее задача состоит в том, чтобы помочь разработчикам решений находить новые варианты сотрудничества как друг с другом, так и с потребителями. "Яндекс Терра" является активным участником рабочей группы. Безусловно, проект "Газпром нефти" по созданию технологической платформы может стать катализатором для создания отечественного интегрированного решения с широким функционалом, которое сможет составить заметную конкуренцию зарубежным лидерам отрасли. Мы, в свою очередь, продолжим помогать "Газпром нефти" и нашим резидентам развивать их решения».