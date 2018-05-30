Selectel и Resello будут вместе развивать Azure Stack as a Service

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктурных решений, и Resello – международная платформа по автоматизации бизнеса, объявили о начале сотрудничества. Партнеры рассматривают ряд общих проектов, в том числе совместное развитие облачного сервиса Azure Stack Network в России. Меморандум о намерениях между Selectel и Resello был подписан 25 мая, во время Петербургского международного экономического форума.

Resello управляет глобальной сетью Azure Stack. Внутри сети клиенты могут запускать географически распределенные ресурсы на платформе Azure Stack, пользуясь при этом единой системой учета потребленных ресурсов и биллинга.

Проект объединяет дата-центры, облачных провайдеров и реселлеров из разных стран. Как партнер Resello в России, Selectel готов предоставить инфраструктурные мощности для организации узлов сети Azure Stack в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, стороны планируют совместно продвигать облачный сервис Azure Stack Network на локальном рынке.

«Resello участвовала в разработке Azure Stack на протяжении нескольких лет. Мы одни из первых развернули гибридное облако Microsoft в Западной Европе. Россия — очень перспективный регион для развития гибридных облачных вычислений. Поддержка Selectel, ключевого российского игрока в своем сегменте, исключительно важна для нас», — отметил Юрий Борстлап, генеральный директор Resello.

Selectel развивает собственную облачную платформу, включающую сервисы на базе технологий VMware и Openstack. Сотрудничество с Resello открывает перед провайдером новый канал взаимодействия с потенциальными заказчиками и реселлерами из Европы.

«Иностранные компании, ведущие бизнес в России, все чаще ищут локальных инфраструктурных партнеров. Это продиктовано необходимостью соблюдать местное законодательство, а также стремлением улучшать качество услуг, ускорять работу бизнес-приложений. Мы с интересом наблюдаем, как Resello развивает свой облачный маркетплейс, и видим потенциал для реализации через него своих сервисов», — отметил Петр Щеглов, директор по продуктам Selectel.