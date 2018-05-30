Решение «АМТ-Груп» поможет ФИЦ РАН контролировать работу ИТ-инфраструктуры

«АМТ-Груп» объявила о завершении проекта по созданию централизованной системы мониторинга информационной и инженерной инфраструктур для ФГУ «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук» (ФИЦ ИУ РАН). Система создана на базе решения с открытым исходным кодом с применением технологий IoT (интернета вещей) и компонентов российского производства.

Созданная комплексная система мониторинга с единым интерфейсом управления отвечает за управление распределенной инфраструктурой четырех объектов ФИЦ РАН общей площадью более 26,5 тыс. кв. м. Каждое здание оборудовано системами центрального водяного отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и освещения. Система позволяет отслеживать ключевые параметры телекоммуникационного, серверного и технологического оборудования.

Централизованная система мониторинга обеспечивает заказчика надежными и эффективными средствами для мониторинга и поддержания компонентов инженерных систем и ИТ-инфраструктуры в работоспособном состоянии. Помимо этого, система своевременно извещает ответственных сотрудников ФИЦ РАН о возникновении неисправностей, аварийных и предаварийных ситуаций на компонентах инженерных систем, сокращая время их обнаружения и устранения.

Основными требованиями к создаваемой системе были гибкая масштабируемость системы; визуализация объектов мониторинга; прогнозирование аварийных ситуаций и оповещение о событиях по e-mail и SMS. Также при выборе решения значимым фактором являлась стоимость внедрения и дальнейшего сопровождения системы.

Для решения поставленной задачи было выбрано решение Zabbix. Zabbix – система мониторинга корпоративного уровня с распределенной архитектурой и может использоваться для мониторинга сложных, высоконагруженных и географически распределенных ИТ-инфраструктур. Zabbix способен мониторить базы данных, сервисы, приложения, облачные ресурсы, контейнеры и системы, построенные с использованием технологий IoT.

При построении системы сотрудниками «АМТ-Груп» были развернуты и объединены в единый комплекс на базе системы мониторинга Zabbix следующий подсистемы: серверное и телекоммуникационное оборудование; компоненты автоматизированной системы диспетчеризации и контроля параметров окружающей среды на базе технологий IoT и классических решений АСУ ТП.

Подсистема мониторинга серверного и телекоммуникационного оборудования построена с использованием штатных средств системы Zabbix и позволяет отслеживать параметры работоспособности серверов, маршрутизаторов, коммутаторов, ИБ, Wi-Fi контроллеров и точек доступа.

Подсистема диспетчеризации и контроля параметров окружающей среды построена с использованием технологий IoT и оборудования российского производства. Развернутая в четырех зданиях система обеспечивает непрерывный контроль: температуры и влажности воздуха в серверных, кроссовых, шкафах установки телекоммуникационного оборудования; температуры воздуха на входе и выходе установленных в серверных помещениях кондиционеров; температуры АКБ; наличия протечек в серверных помещениях; состояния смежных систем – вентиляции, установок газового пожаротушения, систем пожарной и охранной сигнализации; управление системой предотвращения затопления аккумуляторной комнаты, расположенной в подвальном помещении.

В архитектуру сети заложены возможности по кратному увеличению функций мониторинга, управления и охвата новых объектов. В качестве основных элементов системы применены ПЛК российского производства, взаимодействующие между собой по протоколу, базирующемуся на MQTT-S: TD-WIO - встроенный датчик температуры-влажности и возможность подключения до двух дополнительных датчиков; TD-IO6 - подключение 6 различных датчиков; TD-GATEWAY – шлюз с поддержкой протоколов MQTT, syslog, SNMP и с возможностью использования встроенного Zabbix агента.

Дополнительно, для контроля распределения нагрузки по стойкам в серверных помещениях, были установлены счетчики электроэнергии Legrand с поддержкой протокола Modbus. Интеграция электросчетчиков с Zabbix позволила отслеживать в системе мониторинга нагрузку по каждому PDU, перекос фаз, отклонение питающего напряжения. Совместно с мониторингом ИБП это позволяет сотрудникам ФИЦ непрерывно отслеживать качество электроснабжения серверного оборудования.