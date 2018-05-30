«Мегафон» предложил клиентам Кавказа и Юга тариф-конструктор «Управляй!»

«Мегафон» запустил новую линейку тарифов для корпоративных клиентов «Управляй!», разработанную с учетом конкретных потребностей бизнеса. Тарифы новой линейки позволяют выбрать нужный объем услуг связи в зависимости от ежедневных задач каждого сотрудника. Пользователям корпоративного тарифа доступен кэшбэк – накопленные бонусы можно потратить на подключение дополнительных услуг.

«Управляй!» – это тариф-конструктор, созданный на основе анализа больших данных. В результате масштабного исследования оператор выделил четыре модели потребления и разработал четыре соответствующих им тарифа: для руководителей бизнеса («Управляй! Руководитель»), для ключевых сотрудников («Управляй! Менеджер»), для сотрудников офиса («Управляй! Специалист»), а также для тех, кто большую часть времени находится «в полях» («Управляй! Эксперт»).

Наряду с традиционными услугами, включенными в каждый из тарифных планов, – пакеты минут, трафика и СМС, – новая линейка обладает рядом отличительных преимуществ. Индивидуальные настройки позволяют самостоятельно выбирать необходимое соотношение «минуты-гигабайты», оставаясь в рамках выбранной абонентской платы. В новые тарифы включен безлимитный трафик на сервисы, пользоваться которыми можно без дополнительной платы. Среди них – мессенджеры, почта, облачные хранилища, навигация. В тарифе «Управляй! Руководитель» дополнительно обнулен интернет-трафик на соцсети. Также в «Управляй! Менеджер» и «Управляй! Руководитель» включены входящие звонки в Европе и «Мобильное облако», позволяющее хранить персональные и коммерческие данные в защищенном облаке, доступном с любого устройства.

«Мегафон» включил в линейку сервис «Персональный бюджет». Теперь сотрудник сможет самостоятельно подключать необходимые дополнительные услуги, оплачивая их со своего персонального счета. Так, сотрудники, подключенные к корпоративному тарифу, смогут использовать мобильный телефон и для личных нужд – это избавит от необходимости заводить несколько сим-карт и телефонов.

Важная особенность новых тарифов – кешбэк. «Мегафон» возвращает клиентам 7% от ежемесячной абонентской платы на тарифах линейки «Управляй!». Клиенты могут потратить кэшбэк на дополнительные услуги для развития своего бизнеса: «Мегафон.Таргет», «Виртуальная АТС», «Контроль кадров». В дальнейшем «Мегафон» планирует расширять возможности программы, дополняя ее собственными и партнерскими решениями. Полученный кэшбэк не «сгорает», а накапливается ежемесячно.

«Бизнес стремится к персонализации решений. Поэтому мы создали новую тарифную линейку, учитывающую особенности корпоративных абонентов. Для сотрудников, которые проводят много времени на встречах, мы включили в один из вариантов тарифа больше голосового и интернет-трафика и убрали тарификацию для навигационных ресурсов, а для тех, кто работает в офисе, – сделали акцент на мессенджерах и поисковиках, – сказал Николай Ситников, директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского филиала «Мегафон». – Наше предложение будет особенно полезно для представителей малого и среднего бизнеса. Я уверен, что новая линейка «Управляй!» от «Мегафона» откроет для наших клиентов новые возможности для развития своего дела».