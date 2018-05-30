Компания Rittal расширяет присутствие на рынке ИБП для СМБ

Rittal объявила о расширении портфеля услуг на рынке источников бесперебойного питания в рамках глобального сотрудничества с компанией ABB. Теперь клиентам Rittal доступны однофазные источники бесперебойного питания (ИБП) производства АВВ.

Rittal предоставляет весь спектр IT-решений: от отдельного стоящего 19-дюймового шкафа до центров обработки данных (ЦОД) на несколько тысяч стоек. Сейчас компания расширяет предложение на рынке ЦОД и предлагает решения для корпоративного сегмента. Это особенно актуально для небольших компаний, например, ритейлеров, которым необходимы одна или две компактные серверные стойки в общих помещениях с бытовым кондиционированием.

Rittal предлагает максимально надежные и безотказные системы, построенные по онлайн-технологии с двойным преобразованием, теперь включают однофазные источники бесперебойного питания (ИБП) от компании АВВ. ИБП от 1 до 10 кВА со встроенными батареями и внешними блоками аккумуляторных батарей позволяют гибко подстраивается под требования компаний. Широкая гамма комплектующих, таких как монтажные комплекты в 19-дюймовую стойку, SNMP и релейные карты, байпас, дает возможность решить любую задачу.

«Rittal уже более пяти лет сотрудничает с компанией АВВ по направлению гарантированного электропитания. И если раньше мы работали с оборудованием АВВ для построения мощных трехфазных систем, то сейчас выходим на массовый рынок источников бесперебойного питания, которые доступны для небольших компаний. Продукция АВВ отличается высоким качеством и надежностью, в чем уже успели убедиться наши российские клиенты», — отметил Александр Нилов, старший менеджер по продукции ИТ инфраструктура.

«Для нас очень важно, что Rittal — это не просто хорошо узнаваемый бренд на рынке информационных технологий, но и профессиональная команда с серьезным портфолио. Мы предоставляем полную номенклатуру однофазных источников питания, ориентированных преимущественно на применения в IT-решениях. Надеемся, что новый этап нашего сотрудничества позволит расширить портфолио проектов по направлению однофазных ИБП», — сказал Евгений Вецпер, менеджер по развитию бизнеса ИБП компании ABB.

Продукция уже доступна на складах в разных городах России в рублевых ценах.