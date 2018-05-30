ГК «АЛМИ» анонсировала начало продаж нового поколения продуктов AlterOS

ГК «АЛМИ» запускает продажи нового поколения продуктов отечественной операционной системы на базе ядра Linux AlterOS на территории Российской Федерации.

Спустя полгода после официального старта федеральных продаж AlterOS зарекомендовала себя как функциональная операционная система, интегрирующаяся в ИТ-инфраструктуру государственных и коммерческих заказчиков. Отдельного внимания заслуживает техническая поддержка вендора, которая, благодаря клиентоориентированному подходу, постоянно модернизирует систему, учитывая те запросы, которые чаще всего поступают от заказчиков.

Выход нового поколения продуктов отвечает основным запросам рынка. Производитель принял решение об объединении ранее анонсированных версий Госсектор и Коммерческий в единую десктопную систему. Данное изменение продиктовано участившимся количеством обращений за сочетанием таких характеристик, как повышенные стандарты безопасности, а также универсальность, мобильность и масштабируемость.

С 01 июня в федеральные продажи поступает новая линейка AlterOS, которая включает в себя AlterOS Server – серверную версию системы, AlterOS Desktop и AlterOS Desktop Lite – версии для рабочих станций.

Особого внимания заслуживает AlterOS Desktop Lite - высокопроизводительная и защищённая 64-разрядная операционная система общего назначения, предназначенная для использования на персональных компьютерах и рабочих станциях, обеспечивающая работу с основными сетевыми службами и протоколами, позволяющая выполнять доменную аутентификацию, работу с сетевыми файловыми ресурсами и осуществлять удалённый вход в систему. Система имеет репозиторий программного обеспечения, а также поддерживает широкий диапазон аппаратных компонентов и периферийного оборудования, имеет интуитивный интерфейс пользователя и средства управления системой.

Lite версия построена на LigthDM, LXDE и Openbox, что позволяет запускать операционную систему на еще менее производительных компьютерах. Минимальные системные требования ниже, чем для классической версии AlterOS Desktop. Для удобства использования, Lite версия также оснащается системой управления сетью NetworkManager и имеет набор утилит, позволяющий работать со всеми документами: офисными, текстовыми, файлами PDF, изображениями и архивами. Системные требования: процессор с поддержкой 64-разрядной архитектуры, 512 МБ оперативной памяти, 3 ГБ свободного дискового пространства, разрешение дисплея 800 на 600 точек.

Производитель AlterOS ГК АЛМИ сотрудничает с ведущими дистрибьюторами программного обеспечения. Приобретение продуктов AlterOS осуществляется через развитую партнерскую сеть.