Внедрение платформы Addreality позволило «Ароматному миру» повысить продажи на 15%

Addreality, разработчик ПО в сфере Digital Signage и клиентской аналитики, внедрила систему по управлению аудиовизуальными коммуникациями в магазине торговой сети «Ароматный мир». По итогам пилотного проекта продажи магазина увеличились на 15%.

В рамках пилотного проекта Addreality совместно с партнером – компанией Ascreen, внедрила платформу Addreality по управлению цифровыми коммуникациями и установила прикассовый экран с видеокамерой и интерактивный планшет в одном из супермаркетов сети «Ароматный мир» в Санкт-Петербурге. На экране демонстрировался рекламно-информационный контент, который таргетировался по возрасту посетителей, а на планшете посетители могли изучить весь акционный каталог «Ароматного мира» и ознакомиться с предложениями месяца. Торговая сеть повысила удобство посетителей и выяснила, какие именно акции вызвали наибольший интерес.

«Отказ от традиционных рекламных материалов позволил нам планировать заранее все маркетинговые активности, получать прозрачную аналитику и прогнозировать спрос по разным категориям потребителей, а также избежать убытков, связанных с печатью, – например, при браке тиражей, проблемах в логистике и других, – сказала Светлана Комарская, руководитель отдела рекламы и PR сети магазинов «Ароматный мир». – Решение Addreality дает возможность составить карты пути покупателя, выстраивая персональную коммуникацию с ним на каждой точке воронки продаж, и предлагать ему наиболее интересный товар, экономя его время».

Главным итогом пилотного проекта стал рост выручки в конкретном супермаркете на 15%. Помимо этого, в результате компании удалось достичь и других поставленных целей – автоматизировать весь процесс создания и аналитики маркетинговых кампаний, увеличить вовлеченность посетителей, получить клиентскую аналитику поведения покупателей.

«Тренд на цифровую трансформацию, который охватил весь отечественный бизнес, затрагивает и маркетинговые коммуникации. Digital Signage становится удобным инструментом для того, чтобы решить две глобальные задачи маркетинга: увеличить продажи и оптимизировать взаимодействие с клиентами, – отметил Александр Калантаевский, менеджер по развитию бизнеса Addreality. – Пилот в "Ароматном мире" не только позволил заказчику получить дополнительную прибыль, но и значительно снизил уровень рекламного шума: посетители смогли получить релевантный контент и быстро находить необходимую информацию».