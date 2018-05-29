В салонах «Мегафона» можно обменивать бонусы «Спасибо» на скидку до 50% на покупки

Теперь в салонах «Мегафона» участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» могут обменивать бонусы «Спасибо» на скидку до 50% при оплате смартфонов, телефонов, планшетов и аксессуаров.

Участники программы смогут не только получать скидки в обмен на бонусы, но и получать дополнительные бонусы – до 10% от стоимости покупки по карте Сбербанка в салонах «Мегафона»: 10% за покупку аксессуаров; 1% за покупку планшетов; 0,5% за покупку смартфонов, телефонов и любой продукции Apple.

Подробности о начислении и списании бонусов «Спасибо» в салонах «Мегафона» следует уточнять у сотрудников офисов продаж.

Федеральная бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» – одна из крупнейших в России банковских программ лояльности. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать держатель банковской карты Сбербанка. Сегодня в ней участвуют более 33 млн человек. Участники накапливают бонусы «Спасибо» за покупки по карте Сбербанка. Дополнительные бонусы они получают, совершая покупки у партнеров программы и участвуя в акциях программы. Накопленные «Спасибо» можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус «Спасибо» равен 1 рублю скидки. В перечень партнеров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включены более 72 тыс. торговых точек.