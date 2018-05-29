В Государственном Эрмитаже испытали Единую биометрическую систему для объектов культуры

«Ростелеком» и Центр Речевых Технологий представили прототип системы, благодаря которой посетители российских музеев, театров и галерей смогут пройти в учреждение культуры с помощью только биометрии – распознавания лица. Пилотная зона была запущена на территории Главного штаба Государственного Эрмитажа на время работы Петербургского всемирного экономического форума.

Для использования новой системы необходимо пройти биометрическое сканирование и купить билет в интернете. Посетителей выставок, концертов и спектаклей вместо контролеров встретят устройства видеодентификации – лицо человека становится его уникальным билетом в музей. В перспективе покупать билет вообще не придется – гражданам, которые открыли счет в банке удаленно с помощью Единой биометрической системы, будет достаточно дать согласие на использование биометрических данных для прохода на культурные объекты в мобильном приложении банка. При входе в музей банк автоматически спишет со счета стоимость билета. Весь процесс будет аналогичен регулярному платежу для оплаты, например, сотовой связи, но деньги будут списываться по факту входа в музей, театр или галерею.

Система видеодентификации для объектов культуры – это один из вариантов использования Единой биометрической системы, которая позволит удаленно открывать счета, вклады и получать кредиты в банках. Посетители стенда «Ростелекома» во время работы Петербургского международного экономического форума могли опробовать концепт решения: зарегистрироваться в приложении и посетить Эрмитаж. На территории Главного штаба с 24 по 26 мая работала отдельная пилотная зона для прохода обладателей первых биометрических билетов. Их «узнавали» по фотографиям, сохраненным в Единой биометрической системе.

«Государственный Эрмитаж давно использует системы биометрического контроля для сотрудников. Мы готовы к экспериментам по использованию биометрии и для посетителей – это перспективная и удобная технология. Как нам кажется, это должно быть особенно удобно для тех посетителей, которые имеют право на посещение музея по бесплатным билетам или по специальному предложению. Сегодня им необходимо предъявлять в кассе соответствующие документы: пенсионное удостоверение, военный билет, студенческий или ученический билет и другие. С появлением биометрического контроля у посетителей будет выбор – стоять в очереди в кассу для предъявления документа или пройти сканирование и проходить в Эрмитаж без дополнительных проверок. Кроме того, эта технология может помочь нам бороться со спекуляцией билетами, в том числе бесплатными», – отметил Алексей Богданов, заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа.

«Биометрическая идентификация позволяет упростить жизнь миллионов людей. С ростом числа пользователей Единой биометрической системы будет появляться все больше возможностей ее применения в разных сферах, и решение для объектов культуры – один из перспективных сценариев, – сказал директор по цифровой идентичности компании «Ростелеком» Иван Беров. – Думаю, очень скоро мы сможем просто указывать в банковском мобильном приложении, какие услуги хотим получать с использованием биометрии, и больше не задумываться о необходимости предварительно оплачивать услугу – системы будут узнавать нас и автоматически списывать стоимость. Сервисы станут доступнее, пользоваться ими будет еще удобнее».

«В России технологически все готово к внедрению и широкому распространению безбумажных биометрических билетов, — сказал директор по бизнес-развитию ЦРТ Андрей Хрулев. — Путь от прототипа до полноценного внедрения можно пройти в очень короткие сроки. По сути, сценарии для культурных объектов те же, что и на спортивных аренах. Там мы в сотрудничестве с "Инфотех", крупным российским производителем билетных систем для учреждений культуры, не первый год успешно проводим проекты по интеграции видеодентификации с билетно-пропускными комплексами».

В основе решения видеодентификации в объектах культуры на базе Единой биометрической системы – решение ЦРТ, которое компания с 2010 г. использует на спортивных аренах. Оно позволяет за две секунды сопоставить лицо человека с миллионной базой болельщиков и открыть проход через турникет.

Внедрение биометрии открывает перед учреждениями культуры новые возможности не только в сфере продажи билетов. С помощью таких технологий можно будет узнать, много ли у театра постоянных посетителей, какие временные экспозиции пользуются большим спросом и многое другое. Зная свою аудиторию, объекты культуры смогут проводить партнерские акции и делать клиентам персональные предложения.