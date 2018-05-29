Стоимость бренда Huawei оценили в $8,4 миллиарда

Huawei стала единственной китайской компанией, представленной в ежегодном рейтинге самых дорогих брендов мира, составленном журналом Forbes. Оценка стоимости бренда Huawei составила $8,4 млрд, что позволило компании подняться в списке на 9 строчек по сравнению с прошлым годом и занять 79 место.

В 2017 г., когда Huawei была впервые включена в рейтинг, она заняла в нем 88 строчку с оценкой бренда в 7,3 млрд долларов. За год активного развития стоимость бренда Huawei по оценке экспертов Forbes возросла на 15% до $8,4 млрд, что позволило компании подняться на 79 место списка.

Технологические компании продолжают преобладать в рейтинге, занимая в нем 5 верхних строчек и 20% позиций в Топ 100. В этом году в Топ 100 вошли бренды из 16 стран и регионов мира. На первом месте — США, компании из которых заняли 54 места, за ними следует Германия с 12 брендами и Франция с Японией, представившие по 7 брендов. Huawei по-прежнему остается единственной китайской компанией, представленной в рейтинге Forbes.

В 2017 г. компания Huawei добилась значительного роста на глобальном рынке, в особенности за счет обширного портфолио продуктов в сериях Mate, P и Nova. Запуск моделей Huawei P10 и Mate10 позволил укрепить имидж бренда как производителя премиальных устройств и закрепить позиции в высоком ценовом сегменте. В свою очередь Huawei Nova 2i был тепло воспринят молодежной аудиторией, уделяющей повышенное внимание моде и стилю.

В марте 2018 г. в Париже была представлена новейшая серия премиальных смартфонов Huawei P20. Благодаря тройной камере Leica, необычному дизайну корпуса и интеллектуальным функциям серия P20 получила всемирное признание. По информации IDC рыночная доля Huawei возросла на 13,8% и составила 11,7%, что позволило компании занять третье место в мире по объему продаж смартфонов по итогам третьего квартала 2018 г.

Глобальная узнаваемость бренда Huawei в 2017 году достигла 85%, а частота упоминаний среди зарубежных потребителей выросла за год на 100%. Согласно исследованию агентства IPSOS, в Китае Huawei занимает заслуженное первое место по узнаваемости бренда, частоте упоминаний и рейтингу потребительской лояльности (NPS).

Уверенное развитие компании Huawei подтверждается оценками и других авторитетных агентств. В частности, компания занимает 70-ю строчку в списке 100 самых дорогих брендов мира, представленном компанией Interbrand в сентябре 2017 г. В феврале 2018 г. агентство Brand Finance опубликовало отчет Global TOP 500 Brand Values, в котором Huawei заняла 25 позицию с оценкой бренда в $38 млрд.

Устойчивый рост компании на глобальном рынке и повышение влиятельности бренда стали результатом многолетней работы по развитию технологических инноваций и инвестиций в исследования и разработки. Согласно годовому отчету Huawei, в 2017 г. вложения в исследования и разработки составили 89,7 млрд юаней — примерно 14,9% годовой выручки. За последние 10 лет расходы на исследования и разработки превысили 394 млрд юаней.

К 31 декабря 2017 г. Huawei в общей сложности получила 74 307 патентов и подала заявку на 64 091 китайских патентов и на 48 758 зарубежных, более 90% из которых — патенты на изобретения. Компания планирует и далее фокусироваться на разработке инновационных продуктов и технологий, завоевывая признание среди потребителей по всему миру.