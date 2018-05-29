Samsung сообщил о запуске центра искусственного интеллекта в России

Samsung Electronics объявила об открытии центра искусственного интеллекта в России, который расположится в бизнес-центре «Белая Площадь» рядом с метро «Белорусская» в Москве. Центр поможет компании укрепить лидерство в области искусственного интеллекта и исследовать широкие возможности ориентированного на пользователя ИИ.

Главными сферами изучения в новом центре станут компьютерное зрение и базовые алгоритмы для платформы искусственного интеллекта. Центр расширит охват научно-исследовательской деятельности Samsung в сфере ИИ для таких ключевых областей как робототехника, интеллектуальные системы автономного управления и других.

Руководителем направления машинного обучения (Machine Learning LAB) Центра искусственного интеллекта Samsung Electronics в России станет проф. Дмитрий Ветров – кандидат физико-математических наук, руководитель лаборатории Samsung в центре глубинного обучения и байесовских методов НИУ ВШЭ. Он будет координировать исследовательскую работу в направлении поиска, анализа и разработки решений на базе глубинного обучения и масштабируемого байесовского подхода. Проф. Виктор Лемпицкий присоединится к команде центра в должности лидера направления компьютерного зрения и телеприсутствия (Vision, Learning, Telepresence Lab).

«Компания Samsung Electronics всегда была инноватором в сфере технологий. Мы разрабатываем и предоставляем продукты и решения, которые меняют способы взаимодействия людей с окружающим миром и между собой. Россия по праву считается одним из мировых центров в области технических наук, именно поэтому мы сегодня открываем центр искусственного интеллекта в Москве. Мы считаем, что эта инициатива поможет нам вывести ИИ на новый уровень», – отметил президент штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ Ким Ы Так.

Центр будет включать совместные ИИ-лаборатории с ведущими университетами России. На данный момент такие совместные лаборатории искусственного интеллекта созданы в МГУ, ВШЭ и ПОМИ РАН. Кроме того, компания реализует технологические проекты с ведущими университетами во многих городах России, среди которых Казань, Самара, Ростов-на-Дону, Томск, Новосибирск. В будущем возможно сотрудничество с российскими стартапами для решения прикладных задач. В перспективе это могут быть как полноценные сервисы, связанные с ИИ и машинным обучением, так и перспективные разработки в сфере приложений и компоненты для продуктов компании.

«В планы Samsung Electronics входит внедрение технологий Искусственного интеллекта во все выпускаемые компанией продукты и сервисы к 2020 г. Искусственный интеллект будет увеличивать практическую пользу продуктов для пользователей, предлагая им именно ту информацию и те услуги, которые им нужны и интересны. Это станет грандиозным шагом для мира технологий и существенно упростит выполнение повседневных или однотипных задач», – сказал генеральный директор российского исследовательского института Samsung Джин Ук Ли.

По мере роста популярности устройств Интернета вещей (IoT) сфера применения решений на базе искусственного интеллекта стремительно расширяется. По прогнозам экспертов Samsung Electronics, в ближайшие годы устройства IoT-устройства со встроенным ИИ будут генерировать колоссальные объемы данных. Обрабатывая эту информацию, устройства смогут обеспечивать максимальную персонализацию и полное соответствие потребностям пользователей.

«В настоящее время искусственный интеллект является одной из самых перспективных технологий. Открытие центра ИИ Samsung Electronics в России позволит нам внести вклад в развитие отрасли и применить наработки российской математической школы, отличающейся высоким уровнем практической подготовки специалистов для научно-исследовательской работы», – сказал руководитель направления машинного обучения Центра искусственного интеллекта Samsung Electronics в России Дмитрий Ветров.

Ранее в мае 2018 г. Samsung Electronics открыла два новых Центра искусственного интеллекта в Кембридже (Великобритания) и в Торонто (Канада).