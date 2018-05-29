Программа экономии Microsoft License Mobility доступна клиентам «Техносерв Cloud»

«Техносерв Cloud» объявил о начале предоставления клиентам Microsoft услуги по выгодному размещению своих лицензий в облаке Техносерв Cloud, благодаря присоединению к программе Microsoft License Mobility.

С 2016 года «Техносерв Cloud» является участником соглашения Microsoft Service Provider License Agreement (SPLA), в рамках которого имеет право лицензировать продукты Microsoft и предоставлять их своим клиентам в качестве услуг. Программа License Mobility (лицензионной мобильности), участником которой Техносерв Cloud сегодня также стал, является расширением соглашения SPLA.

Благодаря авторизации в License Mobility, «Техносерв Cloud» имеет возможность предложить клиентам, имеющим собственное серверное лицензированное программное обеспечение Microsoft (например, SQL Server, Exchange Server, SharePoint), разместить его в облачной платформе Техносерв Cloud без каких-либо дополнительных лицензионных отчислений в Microsoft или повторного приобретения лицензий у провайдера.

Единственным условием для такого перемещения лицензий, по требованию вендора, является наличие действующего соглашения Microsoft Software Assurance у клиента, которое расширяет возможности корпоративных лицензий, позволяя использовать их и в облаке. Благодаря этому заказчики могут получить дополнительную экономию.

«Участие Техносерв Cloud в программе License Mobility дает нашим клиентам, желающим работать в облаке с собственными серверными лицензиями на продукты Microsoft, неоспоримое преимущество – нет необходимости в ежемесячных платежах за лицензии, потребленные по SPLA модели из облака. В результате, достигается экономия денежных средств и трудозатрат клиента. Все что остается – это просто развернуть существующие лицензии заказчика в нашем виртуальном дата-центре, — отметил Никита Дергилёв, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud. — В то же время, для нас как для провайдера, авторизация в License Mobility – это возможность охватить и привлечь в наше облако еще один клиентский сегмент, имеющий собственные лицензии на серверное программное обеспечение Microsoft и желающий оптимально перевести свою работу с ним в облако».