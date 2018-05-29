Московский Кредитный Банк начал выдавать платежные кольца

Московский Кредитный Банк объявил о начале продаж платежных колец для оплаты в одно касание. С помощью аксессуара можно оплатить покупку в терминалах с бесконтактной технологией оплаты, годовой пакет услуг «Почетный клиент» предоставляется в подарок.

Платежное кольцо можно подключить как к действующей карте банка, так и оформить заявку на выпуск карты и платежного кольца одновременно. Срок изготовления кольца — до 5 рабочих дней. Оформить заявку можно в одном из 17 отделений Москвы и Московской области, указанных на сайте банка, а получить — в любом удобном офисе.

«С первых дней продаж мы отмечаем высокий спрос на кольца среди наших клиентов. С новым аксессуаром оставить карту дома больше не проблема», — отметил Алексей Косяков, заместитель председателя правления Московского Кредитного Банка.

Платежные кольца доступны в гладком, матовом, граненом, черно-белом и черно-красном дизайне, доступные размеры –16,5; 17; 18; 19; 20; 21.