Эксперты InfoWatch рассказали об идентификации сотрудников по клавиатурному почерку

Специалисты группы компаний InfoWatch, российского разработчика комплексных решений для обеспечения информационной безопасности (ИБ) организаций, приняли участие во Всероссийской междисциплинарной конференции «Социофизика и социоинженерия», организованной Институтом проблем управления имени В. А. Трапезникова РАН. Они представили доклад на тему исследования поведенческих характеристик пользователей на основе клавиатурного почерка и рассказали о возможности идентификации пользователей с его помощью.

«В своем исследовании мы выделили признаки, по которым создали модель для решения задачи аутентификации пользователя в информационной системе на основе клавиатурного почерка и произвели оценку качества ее работы, — сказал Андрей Арефьев, руководитель направления по развитию перспективных технологий InfoWatch. — Для реализации этой задачи используются методы машинного обучения. Математические модели, которые мы построили и апробировали, в 95% случаев дают точный результат в работе после 30 дней обучения».

По его словам, применение технологии идентификации сотрудника на основании его клавиатурного почерка в продуктах компании поможет создать дополнительные инструменты для автоматизированной защиты клиентов от рисков информационной безопасности, которые связаны с несанкционированным доступом к данным.

InfoWatch развивает продуктовое направление предиктивной аналитики. Компания анонсировала выход нового продукта класса UEBA (User and Entity Behavior Analytics) – InfoWatch Prediction, который предназначен для автоматизированного решения прикладных задач на основе прогнозирования рисков информационной безопасности. Базовым сценарием в альфа-версии продукта стало заблаговременное определение системой сотрудников, которые собираются уволиться.