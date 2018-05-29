DLR и ADVA добились рекордной скорости передачи данных по беспроводным оптическим каналам

ADVA объявила о том, что совместно с Германским аэрокосмическим центром (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – DLR) был установлен новый мировой рекорд в передаче данных по беспроводным оптическим каналам связи.

В процессе тестовых испытаний была достигнута скорость передачи данных - 13,16 Тбит/с, расстояние составило 10,45 км. Подобные достижения являются важным шагом на пути развития технологии, а основная цель - обеспечение высокоскоростным широкополосным доступом труднодоступных и слаборазвитых районов посредством спутниковых каналов связи.

«Данное испытание является важной вехой в развитии высокоскоростной спутниковой связи. Оно наглядно демонстрирует возможность передачи терабитов данных через спутники с использованием оптических лазеров», - сказал Кристоф Гюнтер, директор Института коммуникаций и навигации DLR. «Одна из наших основных целей – обеспечение высокоскоростным доступом любой точки планеты, и этот тест является важной частью реализации этой цели. Благодаря тесному сотрудничеству между командами DLR и ADVA мы смогли продемонстрировать, что этот подход не только осуществим, но и готов к использованию для передачи огромных объемов данных, необходимых для будущих пользователей. Успешное завершение подобного теста приближает высокоскоростной широкополосный доступ для всех на шаг ближе к реальности»

Тестовая инсталляция представляла собой лазерный линк между наземной станцией в Вайльхайме, Германия, и макетом спутника, расположенным более чем в 10 км от этого места на горе Хоэнпейсенберг. Новый рекорд в 13,16 Тбит/с почти в восемь раз превышает предыдущее достижение DLR. При такой скорости передачи данных все печатные книги в мире могут быть переданы примерно за полминуты. Подобное достижение стало возможным благодаря новейшим технологиям, применяемым в оборудовании ADVA, включая линейные карты QuadFlex ™, поддерживающие схемы когерентной модуляции высокого порядка. Подобные карты позволяют в каждой длине волны передавать данные полезной нагрузки до 200 Гбит/с с использованием двойной поляризации 16QAM (квадратурная амплитудная модуляция) и FEC.

«Совместно с командой DLR мы помогаем формировать будущее глобальной связи. Данное испытание демонстрирует потенциальные возможности беспроводной оптической связи для преобразования коммуникаций по всему миру, и мы гордимся, что наш FSP 3000 CloudConnect ™ является важным элементом этого процесса», - отметил Йорг-Питер Элберс (SVP, advanced technology, ADVA). «Стабильность соединения была одним из важнейших аспектов на протяжении всех испытаний. Даже малейшие перерывы в связи означали гигабиты потерянных данных. К счастью FSP 3000 CloudConnect - одна из самых надежных и устойчивых платформ на рынке на сегодняшний день».