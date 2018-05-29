AOC представила бюджетный монитор G2590FX для киберспорта. Цена

AOC объявила о выходе нового монитора G2590FX, объединяющего в себе характеристики, которые оценят пользователи, предпочитающие бюджетные решения: 24,5-дюймовая TN-панель с временем отклика 1 мс, разрешение Full HD 1920x1080 пикселов, частота обновления 144 Гц и поддержка AMD Radeon FreeSync для плавной смены кадров без рывков и задержек.

Новинка пополнила семейство игровых мониторов G90, которое успешно дебютировало в конце прошлого года с 24,5-дюймовыми моделями G2590VXQ и G2590PX и 27-дюймовым G2790PX.

Серия G90 была представлена компанией AOC в декабре 2017 года. Несмотря на начальный уровень, эти игровые мониторы очень функциональны, и поэтому быстро получили широкое признание и положительные отклики экспертов.

Теперь производитель расширяет серию G90, выпустив еще одну модель. 24,5-дюймовая TN-панель нового G2590FX обеспечивает разрешение Full HD 1920x1080 пикселов с частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс.

Яркость 400 нит и улучшенные углы обзора (170/160) делают удобными просмотр контента и игровой процесс. Дизайн без рамок с трех сторон придает монитору эффект премиальности и позволяет создавать бесшовные системы дисплеев для большего погружения в процесс, или для случаев, когда необходима особая многозадачность.

Простая ножка G2590FX дает возможность регулировать наклон от -3,5° до 21,5°, а совместимость с креплением VESA 100x100 мм порадует геймеров, которые хотят иметь полную свободу в вопросе размещения монитора.

Компания AOC предлагает высокопроизводительный дисплей по привлекательной цене. Несмотря на то, что G2590FX остается монитором начального уровня, он очень функционален. Технология FreeSync позволяет синхронизировать частоту обновления изображения с частотой смены кадров, поддерживаемой графическим процессором AMD. Благодаря этому исчезает проблема рывков и задержек картинки. Чтобы помочь геймерам и сократить потенциальный вред от длительного нахождения перед монитором, G2590FX оснащен технологией FlickerFree для устранения мерцания и режимом Low Blue Light, который отфильтровывает вредное коротковолновое синее излучение.

Монитор G2590FX оборудован разъемами VGA, DisplayPort 1.2 и двумя HDMI 1.4, позволяющими легко подключаться как к устаревшим, так и к актуальным устройствам. Как и остальные представители семейства G90, G2590FX сертифицирован по различным экологическим стандартам, что способствует устойчивому будущему нашей планеты.

Монитор AOC G2590FX уже доступен в продаже по ориентировочной цене 17 969 руб.