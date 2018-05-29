Abbyy выпустила новую версию приложения Business Card Reader для iOS

Abbyy, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики, выпустил новую версию приложения Abbyy Business Card Reader (Abbyy BCR) для iOS. Благодаря встроенной технологии интеллектуального поиска, пользователи приложения могут легко найти контакты из визитных карточек в Facebook и продолжать общение в социальных сетях.

Чтобы добавить данные из социальных сетей в визитку нового знакомого, достаточно просто нажать «Искать в Facebook» во время редактирования скана визитки, войти в соцсеть под своим аккаунтом и подтвердить найденный профиль. Алгоритм поиска учитывает данные на визитке и отображает выше наиболее релевантные профили – с учетом связей, общих друзей, мест работы, интересов и других параметров, что повышает точность поиска в социальных сетях и экономит время. Нужный контакт в социальной сети можно добавить в Abbyy BCR. Если в визитке не было фотографии контакта, она автоматически загрузится из Facebook.

Кроме того, в обновленном Abbyy BCR для iOS улучшен редактор контактов. Теперь проверять распознанные поля стало удобнее: они автоматически подсвечиваются на изображении визитной карточки, а текстовые поля, даже длинные, отображаются полностью.

Abbyy Business Card Reader помогает сохранять контакты и использовать их. Благодаря технологии распознавания Abbyy мобильное приложение быстро и точно переносит в смартфон данные с визиток на 25 языках. Все данные – имя, фамилия, компания, телефоны, email, сайт, должность и даже QR код – автоматически добавляются в приложение или телефонную книгу смартфона. Визитница Abbyy BCR снабжена поиском, сортировкой и группировкой визиток. Среди полезных функций приложения также: обмен визитками в один клик, экспорт базы в Excel и Salesforce, а также поиск контактов в социальных сетях. Abbyy Business Card Reader также доступен для Android, Apple Watch, а также на веб-сайте.

Abbyy Business Card Reader для iOS можно бесплатно скачать в App Store. Оцифровка первых 15 визитных карточек бесплатна.