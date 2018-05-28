«Сбербанк Лизинг» и Philips займутся модернизацией медицинского оборудования в России

В рамках Петербургского международного экономического форума «Сбербанк Лизинг» и Philips объявили о сотрудничестве в сфере лизинга медицинского оборудования. Эта коллаборация направлена на развитие и модернизацию системы здравоохранения в России и станет одной из первых в своем роде.

Цель соглашения — сформировать более гибкие и выгодные условия приобретения медицинского оборудования для государственных и частных лечебно-профилактических учреждений, а также расширить возможностей для развития и модернизации здравоохранения в России. Сотрудничество «Сбербанк Лизинга» с Philips позволит обеспечить предложение высокотехнологичного оборудования по оптимальной цене, гарантировать своевременные поставки и реализацию сервисной поддержки в течение всего срока лизингового контракта. Сервисная поддержка, реализуемая Philips, будет включать не только ремонт и профилактическое обслуживание, но и поставку запчастей для оборудования. На условиях лизинга лечебно-профилактические учреждения cмогут приобретать ангиографические системы, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, системы мониторинга состояния пациента, кардиографические системы и другое оборудование.

«"Сбербанк Лизинг" имеет обширный опыт реализации проектов в государственном секторе в различных социальных сферах. Сотрудничество с компанией Philips, одним из мировых лидеров в сфере разработки решений для здравоохранения, позволит лечебным учреждениям по всей стране приобретать медицинское оборудование, в том числе и российского производства, на новых, более гибких условиях, — сказал Кирилл Царев, генеральный директор «Сбербанк Лизинга». — Финансовая аренда в сфере медицинского оборудования ускорит переход от эксплуатации с полным физическим износом к регулярной замене техники для получения передовых медицинских технологий. В этой связи мы ожидаем, что интерес и спрос на лизинговые сделки в отечественном здравоохранении будет только расти».

«Philips становится одной из первых компаний в России, которая готова реализовать столь масштабный проект в сфере лизинга медицинского оборудования. В силу дефицита в финансировании здравоохранения этот инструмент открывает для государственных и частных лечебных учреждений широкие возможности по обновлению парка оборудования, — отметил Максим Кузнецов, генеральный директор Philips в России и СНГ. — Мы рады сотрудничать с АО «Сбербанк Лизинг», крупнейшим игроком на рынке лизинговых услуг — эффективной и надежной организацией с развитой региональной сетью. Мы уверены, что совместными усилиями сможем удовлетворить потребности наших заказчиков в современном высокотехнологичном медицинском оборудовании, что позволит повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей нашей страны».

С октября 2017 г. лизинг медицинского оборудования стал доступнее в России, что связано со вступлением в силу изменения в статье 149 Налогового кодекса РФ. Теперь операции по приобретению медицинского оборудования по договорам финансового лизинга освобождены от НДС. В условиях ограниченного бюджета системы здравоохранения лизинг становится перспективным финансовым инструментом для частных и государственных игроков, которые нуждаются в обновлении парка медицинского оборудования.