МТС и Huawei создадут платформу для внедрения инноваций в телевизионные продукты

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и Huawei, поставщик инфокоммуникационных решений, в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о создании единой мультимедийной платформы для развития всех телевизионных продуктов МТС, включая мобильное, кабельное, спутниковое телевидение и IPTV.

Переход на новую платформу откроет возможность внедрения инновационных решений в телевизионные услуги МТС и интеграции ТВ-сервисов МТС с другими продуктами компании и партнеров. В частности, позволит внедрить сервисы рекомендации контента сторонних приложений на основе больших данных (Big Data) и подключить клиентов к программам кросс-скидок на сервисы МТС. Развитие в рамках единой платформы также даст возможность в течение пяти лет удвоить количество телеканалов в HD- и UltraHD-формате и утроить число фильмов и сериалов, доступных пользователям телевизионных сервисов. Полный перевод всех ТВ-сервисов МТС на новую платформу планируется произвести до конца 2019 г.

Для создания платформы компании планируют сформировать рабочую команду, включающую в себя порядка 100 специалистов МТС и Huawei, в том числе технических и ИТ-экспертов, специалистов по продукту и маркетингу, абонентскому оборудованию и ТВ-приложениям. Команда будет функционировать на протяжении двух лет, после чего эксперты МТС смогут развивать платформу самостоятельно.

«МТС активно инвестирует в сферу развлекательных услуг: только в текущем году мы вышли на рынки билетных операторов и киберспорта. Подписанное сегодня соглашение подтверждает наше намерение продолжать долгосрочное развитие в сегменте трансляции теле- и видеоконтента, одним из лидеров которого МТС является уже на протяжении многих лет, — отметил президент Группы МТС Алексей Корня. — Сотрудничество с Huawei и переход на новую мультимедийную платформу позволит нам подготовиться технически и организационно к быстрому внедрению инноваций в ТВ-услуги МТС и к развитию новых форматов партнерских проектов с различными участниками российского ТВ-рынка, расширить конвергенцию услуг телевидения с новыми цифровыми продуктами МТС».

«Компания Huawei более 20 лет работает на российском рынке и имеет глубокую экспертизу в видеоиндустрии. Сегодня, благодаря постоянным инвестициям в исследования и разработки, компания Huawei выступает надежным партнером операторов связи и предлагает самые эффективные и современные решения, способствующие успеху на рынке видеоуслуг. Сотрудничество Huawei и МТС обеспечит российским абонентам доступ к самым передовым технологиям и видеоуслугам, включая телевидение в формате 4K UHD. Создание инновационной экосистемы позволит пользователям получить доступ к разнообразному контенту, предоставляемому партнерами МТС, на любом устройстве», – сказал Эйден У, генеральный директор Huawei в России.