«Моторика» представила платформу виртуальной реальности для реабилитации

Инженеры «Моторики», резидента Фонда «Сколково», создали платформу реабилитации с помощью VR-технологий. На международной выставке OTWorld-2018 в Лейпциге на разработку обратили внимание зарубежные производители протезов, экзоскелетов и реабилитационных центров.

Врачи и инженеры менее чем за год разработали ATTILAN — многопользовательскую платформу VR-реабилитации, которая способна обеспечить эффективное обучение пациентов с протезами верхних конечностей в формате увлекательной игры по индивидуальному сценарию. «Моторика» уже запустила регистрацию для частного бета-тестирования с реабилитационными центрами и компаниями — производителями протезов рук.

Платформа имеет ряд инновационных преимуществ, которые позволяют значительно повысить эффективность процесса реабилитации: индивидуальный, максимально подробный игровой сценарий мотивирует и вовлекает пациента в активное участие в процессе восстановления; платформа обеспечивает постоянную обратную связь с пациентом, реагирует на каждое его действие. Благодаря реакции на изменения активности пациента в реальном времени платформа дает правдивую обратную связь о качестве движений человека и успехах в решении задач, прописанных в сценарии; команда разработчиков предоставляет полную поддержку на всех этапах внедрения платформы (от установки VR-оборудования до разработки сценария восстановления в игре на сторонних устройствах); реабилитационный комплекс упражнений можно использовать как в клинике, так и дома.

Технически пользователь может управлять виртуальным миром напрямую, используя свой протез в качестве обычного игрового контроллера. ATTILAN можно подключить практически к любому устройству восстановления через специальный электронный модуль Plug&Play.

Илья Чех, генеральный директор компании «Моторика», сказал: «У нас есть успешный опыт в сфере протезирования пациентов с протезами верхних конечностей. Мы понимаем большинство проблем, с которыми сталкивается человек с инвалидностью, когда начинает использовать протез. Это позволяет нам делать нужный продукт. В будущем планируется дополнить платформу реабилитационными программами и под другие ассистивные устройства, например экзоскелеты. Тем более что на выставке в Германии к нам проявили интерес не только производители протезов рук, но и устройств для восстановления моторики рук и ног».

Алексей Каленчук, руководитель направления «Виртуальная и дополненная реальность, технологии геймификации» ИТ-кластера Фонда «Сколково», отметил: «Реабилитация является наиболее перспективным медицинским бизнес-кейсом с применением виртуальной реальности. В отличие от других перспективных направлений, например, телемедицина в VR или сопровождение операций, в реабилитации нет барьеров в виде сложного нормативного регулирования. Таким образом, для успешного продукта необходимо ровно два критерия: во-первых, подтвержденная эффективность решения - не просто вау-эффект, а подтвержденные показатели пользы; во-вторых, сценарий применения должен быть достаточно универсальным или рассчитанным на большую «инсталляционную базу» для возможности быстрого масштабирования».