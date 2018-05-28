МГТС повысит безопасность кадетских школ Москвы

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС, выиграла государственный тендер на установку в кадетских корпусах столицы системы видеонаблюдения, которая повысит уровень безопасности в этих военно-учебных заведениях.

Согласно условиям подписанного контракта, к началу 2018/2019 учебного года МГТС подключит к видеонаблюдению 41 кадетскую школу Москвы. На территориях учебных заведений будет работать 369 внешних и внутренних камер, «смотрящих» на вход в здание снаружи и изнутри, а также в зонах особого внимания — в столовой, спортивных залах, на лестничных пролетах и спортплощадках. Подключение, настройку и техподдержку оборудования осуществляет МГТС в рамках услуги.

«Уже более половины бюджетных учреждений Москвы перешли на наши услуги доступа в интернет и все чаще проявляют интерес к новейшим цифровым сервисам, — сказал Денис Лобанов, заместитель генерального директора МГТС по работе с государственным сектором. — Мы уверены, что наша система видеонаблюдения станет для кадетских корпусов дополнительным эффективным инструментом контроля учебно-воспитательного процесса, защиты прав и интересов его участников и оперативного реагирования в травмоопасных ситуациях».

По данным МГТС, потенциал рынка интеллектуального видеонаблюдения в России за 2017 год увеличился почти на 25%, достигнув отметки в 34 миллиарда рублей, и продолжает расти.

МГТС предоставляет комплексную услугу видеонаблюдения (Video Surveillance as a Service) на базе высокоскоростной сети передачи данных GPON государственным и коммерческим структурам и частным пользователям c учетом запросов клиентов. Услуга позволяет круглосуточно просматривать видео с камер как в режиме реального времени, так и в облачном архиве с любого устройства на сайте МГТС и в мобильном приложении MGTS.CCTV. Доставка видеопотока осуществляется в безопасном режиме благодаря защищенному протоколу HTTPS внутри выделенного канала. Сотрудники компаний — пользователей услуги — могут иметь различные уровни доступа к видео, защищенные сертифицированной системой авторизации с использованием шифрования данных.