M1Cloud и Hewlett Packard Enterprise представили решения для гибридных облачных сред

M1Cloud (Stack Group) и Hewlett Packard Enterprise представили актуальные тенденции, возможности и практические сценарии применения Hybrid Cloud для реализации проектов средних и крупных предприятий.

По прогнозам экспертов M1Cloud, к 2020 году почти половина всех ИТ-ёмких компаний, которые размещаются в дата-центрах, будут использовать облачные модели.

«Гибридная модель является основополагающей концепцией по потреблению и устройству ИТ внутри организации», - прокомментировал Андрей Селихов, Руководитель направления Поставщики Услуг, HPE. Концепция мультиоблачности – это не только частное или управляемое облако в дата-центре, но и возможность связанности с публичными облаками.

По словам Владимира Лебедева, директора по развитию бизнеса M1Cloud (Stack Group), уже сегодня компании переносят в облако как второстепенные ИТ-среды, так и ключевые среды, которые отвечают за бизнес-процессы.

Для работы в Hybrid Cloud крупнейшие вендоры и разрабочики программного обеспечения предлагают целый спектр инструментов для самостоятельного управления.

«Так, в частности для управления географически распределенным виртуальным дата-центром VMWare запустил продукт VMWare vCloud Availability – он позволяет гибко настраивать свое окружение, аварийное восстановление и миграцию vCloud Director», - сказал Алексей Воробьёв, ведущий инженер отдела виртуализации M1Cloud (Stack Group). Продукт VMware vCloud Availability технически обеспечивает репликацию клиентской инфраструктуры с помощью VMware Sphere Replication, что позволяет перенести большое количество рабочих нагрузок из локального дата-центра в облако с минимальным временем простоя, в результате клиент получает аварийное восстановление данных как сервис.

Александр Боков, ведущий инженер отдела виртуализации M1Cloud (Stack Group), рассказал о Veeam Cloud Connect, который позволяет реализовать резервное копирование данных за пределы внутренней инфраструктуры компании и обеспечить хранение копий в репозитории cloud-провайдера. Cloud Connect шифрует и отправляет данные через безопасное соединение, что устраняет необходимость в создании отдельного VPN.

В рамках концепции гибридных облачных инфраструктур бизнес всё чаще выбирает для дешевого хранения больших объемов неструктурированных данных объектное хранилище (Object storage).

«Ключевой особенностью такого хранилища является, как правило, масштабируемость, защищенность и возможность использовать множество подключений большого количества пользователей», - сказал Владимир Денеко, архитектор отдела архитектуры клиентских решений M1Cloud (Stack Group).

В объектном хранилище все данные хранятся в виде объектов, нет иерархии и каталогов, то есть только пользовательские данные и связанный с ними набор метаданных – информация о размере файла, времени создания, пользователе, а также набор атрибутов – версионность объекта, права доступа и т.д. Каждый объект хранится с уникальным идентификатором, что позволяет легко находить его в системе и работать с ним.

В гибридных облачных инфраструктурах объектное хранилище, в частности, подходит для хранения больших файлов, таких как медиа архивы, резервных копий, при большом количестве разрозненных файловых серверов, которые планируют консолидировать, CDN, persistent storage для контейнеров, хранилище неструктурированных данных для big data приложений, например, Hadoop или Spark. Однако оно не подходит для сценариев, где требуются высокопроизводительные вычисления, такие как базы данных или виртуализации, либо объем данных не превышает сотни терабайт.

Если говорить о создании удаленных рабочих столов (VDI) в рамках гибридных облачных проектов, то одним из актуальных решений является HPE SimpliVity, которое интегрируется в инфраструктуру сервис-провайдера, имеет встроенную систему резервного копирования и встроенную систему работы в географически распределенных инфраструктурах.

«Данные компании хранятся в объектном хранилище, а презентуются гипервизору через привычные стороджевые интерфейсы, - рассказал Алексей Казьмин, Менеджер по продуктам, HPE Hybrid IT, HPE. – При этом доступна масштабируемость, которая начинается всего с двух узлов (250 рабочих мест на узел)». HPE SimpliVity дает возможность ультра-быстрого развертывания удаленных рабочих мест (1000 мест за 70 минут) и обеспечивает автоматизированную защиту данных и отказоустойчивость.

Сегодняшняя модель мультиоблачности базируется на связанности инфраструктур в различных локациях внутри страны и за ее пределами, а также безопасном перемещении данных по облачным инфраструктурам и сверхвысокой доступности данных. Сегодня корпоративные облака enterprise-уровня имеют необходимый встроенный функционал для управления и резервного копирования виртуальных машин.