ESET представила новый сервис «Гарантия антивирусной защиты»

ESET представила новый сервис для корпоративных клиентов – программу «Гарантия антивирусной защиты». Программа включает антивирусное решение и дополнительные возможности защиты, включая страхование от киберинцидентов.

В рамках развития сервисной стратегии ESET разрабатывает для клиентов дополнительные услуги и опции.

Предложение актуально для всех корпоративных клиентов ESET на территории Российской Федерации. Они могут получить страховой сертификат после приобретения или продления коммерческой лицензии одного из комплексных решений ESET (свыше 50 узлов): ESET NOD32 Antivirus Business Edition, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, ESET NOD32 Secure Enterprise.

После активации лицензии клиент получает письмо о возможности оформления страхового сертификата без дополнительной платы к приобретенному комплексному решению. Чтобы воспользоваться этим сервисом, достаточно заполнить заявку в личном кабинете ESET Connect.

При возникновении киберинцидента ESET в альянсе со своими страховыми партнерами поможет компенсировать расходы на техническую экспертизу по восстановлению данных и систем;

восстановление персональных данных и систем; а также судебные издержки; расходы на уведомление субъектов данных; убытки в результате претензий третьих лиц и претензий по нарушению безопасности системы.

«Мы на сто процентов уверены в технологиях безопасности ESET, поэтому готовы гарантировать качество защиты нашим клиентам, – отметил Антон Пономарев, директор департамента по работе с крупными корпоративными клиентами ESET Russia. – Мы полностью оплачиваем стоимость страхового покрытия и обеспечиваем клиентам новый для российского антивирусного рынка уровень сервиса – двойную защиту от возможных угроз».