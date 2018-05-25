«Яндекс» и «Ростелеком» будут развивать цифровую рекламу в помещениях

«Яндекс» и «Ростелеком» на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о создании инфраструктуры для развития российского рынка цифровой рекламы в помещениях. Цель соглашения — повысить эффективность такой рекламы, а также помочь рекламодателям быстрее находить подходящую аудиторию, анализировать результаты и учитывать их в рекламных кампаниях в интернете.

«Яндекс» и «Ростелеком» планируют установить по всей России в местах с высокой проходимостью ЖК-панели Digital Signage. По условиям соглашения, «Ростелеком» отвечает за покупку, установку и подключение панелей к телекоммуникационной инфраструктуре, а «Яндекс» — за их наполнение видеорекламой и технологическое оснащение.

На старте проекта технологии «Яндекса» позволят таргетировать видеорекламу на этих панелях по возрасту и полу. В будущем рекламодатели смогут выбирать категории помещений для трансляции рекламных роликов.

Создавать рекламные кампании и управлять ими можно будет в привычном для рекламодателей интерфейсе «Яндекс.Директа». Реклама будет продаваться по принципу аукциона, с оплатой за тысячу подтвержденных показов — CPMV (Сost per Mille Viewable ads).

«Мы хотим добавить в Директ новые рекламные инструменты, которые позволят рекламодателям строить коммуникацию с клиентами как в онлайне, так и в офлайне, а также создавать кросс-медийные кампании с максимальной окупаемостью инвестиций. Проект с «Ростелекомом» — логичный шаг в этом направлении. Мы выходим на рынок цифровой рекламы в помещениях и благодаря технологиям делаем этот формат более эффективным и легко измеряемым», — сказал операционный директор «Яндекса» Грег Абовский.

«Реклама — это отрасль, в которой очень востребованы технологические инновации. Подписание соглашения о сотрудничестве между крупнейшим российским оператором связи и одной из ведущих IT-компаний и дальнейшее партнёрство укрепит российский рынок цифровой рекламы в помещениях, сделает его более привлекательным для рекламодателей и даст импульс к развитию этой отрасли и экономики в целом», — отметил вице-президент «Ростелекома» Валерий Ермаков.